18歲新兵打靶重創「左眼球沒了」　律師提1點喊怪！

▲邵姓新兵傷勢嚴重。（示意圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台中成功嶺昨（22）日下午驚傳訓練事故，一名18歲的邵姓義務役新兵在進行T91步槍射擊時，不明原因擊發導致左臉重創，眼球直接掉出，送往烏日林新醫院搶救。對此，律師提出疑點，不解為何新兵受傷部位是在左臉，而話題也掀起熱議。

今年5月才入伍的邵男，隸屬於機步234旅，昨日下午4點50分進行射擊訓練時，疑似發生槍枝膛炸，導致左臉嚴重碎裂。搶救團隊晚間9點多指出，他到院時已失去左眼球，腦部有多塊金屬碎片，傷勢嚴重。

律師林智群就提出疑點，表示該名新兵受傷部位是左臉，但一般情況下，射擊時是臉右側貼著槍支，如果膛炸，受傷部位應該在右側才對，「還是說射擊訓練時，也允許左手射擊？可是印象中都是一律右手射擊的，而且子彈退殼應該都是右側退殼，不可能用左手操作槍支。」

對此，網友們紛紛回應，「膛炸！槍支沒確實保養造成的！跟左右邊無關」、「若槍管炸了，槍管在正前方，噴炸到哪應該都是有可能的」、「右臉貼著槍托部看瞻孔，所以炸開左臉受傷面積較多」、「應該是槍管結構最弱部分在左右方，正後方反而是碎片散射最少區域」、「祈禱平安」。

另外，陸軍十軍團表示，單位第一時間即通知家屬及指派高階幹部前往醫院處置，後續將全力協助醫療照護。至於確切事故原因，究竟是因彈藥問題引發膛炸，還是人為操作不慎發生意外，將另外成立專案小組，做進一步的調查。

