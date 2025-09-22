　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「真正強風豪雨」都在海上！　樺加沙未來走向曝光

▲樺加沙未來走向。（圖／氣象局提供）

▲樺加沙未來走向。（圖／氣象局提供）

記者周亭瑋／綜合報導

樺加沙颱風暴風圈已進入恆春半島，預估明天中午前可解除陸上颱風警報，晚間再解除海上颱風警報。氣象專家吳聖宇指出，感謝今日是高壓相對最強的一天，雖然台灣有一陣一陣的風雨，但真正的強風豪雨區，其實都在海面上；另外，他也提醒，樺加沙將往港澳以南近海、廣東西部沿岸靠近。

吳聖宇表示，強烈颱風樺加沙正在「安定的」路過巴士海峽，因高壓勢力正值最強，使得颱風路徑偏西，中心位置保持在北緯20度以南經過。相較於路徑偏北，對台灣的衝擊有所差異，目前雖有間歇性風雨，但真正的強風豪雨區仍在海上，台灣本島迄今風雨尚不算太劇烈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他提到，今晚起樺加沙將進入台灣西南方海面，高壓略有東退，颱風預測路徑再度轉為西北西走向，未來將朝港澳以南近海及廣東西部沿岸靠近，「周三、周四對這些地方可能有顯著的影響，如果要前往這些地方或是人在當地的朋友，都要特別注意。」

▲樺加沙未來走向。（圖／氣象局提供）

▲衛星雲圖。（圖／氣象局提供）

最後，吳聖宇也提醒，颱風移入台灣西南方後，大環境風向將轉為東南風，俗稱「颱風回南」。今晚到明日，東半部及恆春半島需警戒豪大雨，可能延續至周三（24日）；而大台北與南部地區，明日亦須注意因水氣過山帶來的局部強降雨；至於沿海、特別是南北兩端區域，要留意配合地形帶來的強陣風現象。

另外，氣象署簡任技正伍婉華表示，今天晚間至明天上午是樺加沙影響最明顯的時候，預計明天中午前陸地就能脫離暴風圈，並解除陸上颱風警報，周邊海面則預估明天晚間脫離暴風圈，並解除海上颱風警報。

►釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」
►樺加沙來勢洶洶！他一早被警報吵醒「看窗外嚇壞」：拜託快遠離
►曾力挺好友「現在卻被當祭品」　百萬網紅爆心寒：很失望

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」
「檢連30問」都拒答！　李文娟泣訴：檢調問案很兇
快訊／飾金再飆新天價　銀樓老闆：拿8兩來給你百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

整個家因「1顆行動電源」燒光！他心酸喊：這類千萬別買

滷香衝出來！雲林神級滷肉飯節開跑　縣府大廳1500碗免費開吃

「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打「失智針」喊值得

韓男搭訕約開房　妹子用1招「高EQ拒絕」！對方下秒道歉

颱風天「過敏通常更嚴重」　醫曝原因...長知識了

台積電200塊時就喊買！「現在1330了」財經網美笑：會講到80歲

到大溪別只逛老街！太武藝術季開跑　《將軍小館》×家工特展×駐村藝術跨界創作成最新打卡點

她贊成「月薪5萬以下免稅」釋放更大消費力！網支持：比普發1萬好

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

整個家因「1顆行動電源」燒光！他心酸喊：這類千萬別買

滷香衝出來！雲林神級滷肉飯節開跑　縣府大廳1500碗免費開吃

「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打「失智針」喊值得

韓男搭訕約開房　妹子用1招「高EQ拒絕」！對方下秒道歉

颱風天「過敏通常更嚴重」　醫曝原因...長知識了

台積電200塊時就喊買！「現在1330了」財經網美笑：會講到80歲

到大溪別只逛老街！太武藝術季開跑　《將軍小館》×家工特展×駐村藝術跨界創作成最新打卡點

她贊成「月薪5萬以下免稅」釋放更大消費力！網支持：比普發1萬好

急著下機？　香港航空艙門被打開　70位乘客好慘

加薩街頭處決！3男被控「以色列線人」當眾槍殺　民眾高喊萬歲

PLG新軍洋基工程首名洋將來了！前T1冠軍中鋒庫薩斯加盟

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

五大信賴產業＋AI新十大建設　何晉滄：打造台灣「經濟日不落國」

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

樺加沙強襲東富公路預警性封閉　泰源派出所協助交管

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

【驚險瞬間】金門飛機遇強側風「左右狂甩」　機翼險砸地！急拉升重飛

生活熱門新聞

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

台東明停班課！全台明日停班課一覽

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

宜蘭狂風暴雨卻要上班！　民眾怒火燒代理縣長

釋昭慧月薪14萬全捐出！運彩公會理事長回應了

樺加沙才要離開　可能又有新颱風模擬路徑曝

樺加沙最近台灣一條紫　花蓮超大豪雨

在英國被撞肩膀！4女突扯她頭髮甩到牆上

遺產「1重要觀念」一票人搞錯！律師：兄弟姊妹繼承多3倍

18歲新兵打靶重創「左眼球沒了」　律師提1點喊怪！

更多熱門

相關新聞

樺加沙直撲廣東！多縣市預告「五停」

樺加沙直撲廣東！多縣市預告「五停」

強颱樺加沙還在持續增強，並可能在未來兩天從廣東沿海一帶登陸，附近城市嚴陣以待，包含江門、珠海、中山等都已經宣布或預告「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）。

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明

管碧玲：海洋不是政治棋盤　最需接受海洋素養教育的是中國領導人

管碧玲：海洋不是政治棋盤　最需接受海洋素養教育的是中國領導人

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

關鍵字：

颱風樺加沙氣象台灣路徑

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

台東明停班課！全台明日停班課一覽

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面