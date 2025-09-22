「真正強風豪雨」都在海上！　樺加沙未來走向曝光

▲樺加沙未來走向。（圖／氣象局提供）

記者周亭瑋／綜合報導

樺加沙颱風暴風圈已進入恆春半島，預估明天中午前可解除陸上颱風警報，晚間再解除海上颱風警報。氣象專家吳聖宇指出，感謝今日是高壓相對最強的一天，雖然台灣有一陣一陣的風雨，但真正的強風豪雨區，其實都在海面上；另外，他也提醒，樺加沙將往港澳以南近海、廣東西部沿岸靠近。

吳聖宇表示，強烈颱風樺加沙正在「安定的」路過巴士海峽，因高壓勢力正值最強，使得颱風路徑偏西，中心位置保持在北緯20度以南經過。相較於路徑偏北，對台灣的衝擊有所差異，目前雖有間歇性風雨，但真正的強風豪雨區仍在海上，台灣本島迄今風雨尚不算太劇烈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他提到，今晚起樺加沙將進入台灣西南方海面，高壓略有東退，颱風預測路徑再度轉為西北西走向，未來將朝港澳以南近海及廣東西部沿岸靠近，「周三、周四對這些地方可能有顯著的影響，如果要前往這些地方或是人在當地的朋友，都要特別注意。」

▲衛星雲圖。（圖／氣象局提供）

最後，吳聖宇也提醒，颱風移入台灣西南方後，大環境風向將轉為東南風，俗稱「颱風回南」。今晚到明日，東半部及恆春半島需警戒豪大雨，可能延續至周三（24日）；而大台北與南部地區，明日亦須注意因水氣過山帶來的局部強降雨；至於沿海、特別是南北兩端區域，要留意配合地形帶來的強陣風現象。

另外，氣象署簡任技正伍婉華表示，今天晚間至明天上午是樺加沙影響最明顯的時候，預計明天中午前陸地就能脫離暴風圈，並解除陸上颱風警報，周邊海面則預估明天晚間脫離暴風圈，並解除海上颱風警報。

►釋昭慧反擊了！ 自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

►樺加沙來勢洶洶！他一早被警報吵醒「看窗外嚇壞」：拜託快遠離

►曾力挺好友「現在卻被當祭品」 百萬網紅爆心寒：很失望