獨／成功嶺臉中彈新兵背景曝　入伍前「掛負責人」接手家族事業

記者許權毅／台中報導

成功嶺昨日傳出18歲邵姓士兵打靶意外，在最後一發子彈不慎擊中自己頭部，造成臉部近一半重創，至今嚴重昏迷。據了解，邵男是嘉義人，家裡經營服飾店跟蛋捲店，生活單純，邵家為人客氣，今年6月、入伍前，邵家把店面負責人名字登改為邵男，疑似有意讓他接手。

▲成功嶺傳出邵姓士兵打靶時中彈，頭部重創，消息讓老家民眾震驚不捨。（示意圖／記者李毓康攝）

台中成功嶺22日打靶意外，邵姓新兵（今年6月底入伍）進行射擊訓練時，最後一發（第27發）誤擊自己，造成18歲邵姓士兵左臉嚴重複雜傷口，被緊急送往烏日林新醫院搶救後，輸血80袋、2萬c.c.，耗時11小時手術才暫時穩住生命跡象，今日下午已經被轉送國軍三軍總醫院治療。

▲陸軍十軍團政戰主任鄭傑元少將。（圖／記者白珈陽攝）

至於關鍵事發原因？十軍團政戰主任鄭傑元強調，射擊前槍枝都必須經過鑑定才能射擊，而該把T91在事發後已經送往檢查鑑定，確認彈藥室沒有破損，初步排除機械與彈藥問題；是否有誤擊的可能？鄭傑元說，當時射擊線上其他鄰兵都已經完成射擊並停止，只剩下邵兵一人，因此也排除他人誤擊，能確定該發造成意外的子彈是由邵兵的槍管中擊發，昨天射擊訓練也沒有變換姿勢的問題。

據悉，邵家在地經營店面10多年，起初專門替人訂做服飾、團體服，近年則改售手工蛋捲，在地方小有名氣。有住在當地的民眾說，邵家平常生活單純、個性純樸，主要就靠開店賺錢，邵家為人客氣，但確實比較少看見此次出意外的邵男。

今日，出事消息傳回嘉義老家，民眾知情都相當震驚、深感不捨。據悉，由於邵男是當兵時發生意外，當地鄉公所本來就是協助辦理兵役之單位，已經由鄉長指示全力協助邵家一切需要，必要時提供幫忙。

▲案件今日由檢方接手，入營調查中。（圖／ETtoday資料照）



目前，中檢已經介入調查，今日派出有職業軍人背景的檢察官柯學航入營區，將確認打靶流程、事發經過，以及調取現場監視器釐清事發經過。軍方則說，現場監視器因為交給檢方扣押，無法對外說明，案情要由檢方調查釐清。