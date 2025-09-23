　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

近距離擊發「膛線快速旋轉」！新兵半臉沒了　軍事專家：輕生可能低

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台中成功嶺22日發生打靶意外，一名18歲邵姓新兵進行射擊訓練時，疑似膛炸或其他不明原因，造成他臉部當場重創，半臉炸出一個大洞、眼球掉出，經緊急送醫搶救後，生命跡象暫時穩定，目前已轉院到三軍總醫院。稍早軍方召開記者會說明，其中軍事專家紀東昀說明T91戰鬥步槍的使用方式，研判輕生的可能性低。

▲軍事專家紀東昀，說明T91使用方式，研判輕生可能性低。（圖／記者白珈陽攝）

▲軍事專家紀東昀，說明T91使用方式，研判輕生可能性低。（圖／記者白珈陽攝）

回顧整起事發經過，十軍團機步234旅22日下午4時許進行射擊訓練時，邵姓二兵打靶時，因不明原因左半臉受到重創，臉被炸出一個大洞、可見顱底，左眼球亦掉出，經緊急開刀搶救11小時、輸血80袋（約2萬c.c.後），暫時穩定住生命跡象，將人轉入加護病房觀察。

軍方23日下午在烏日林新醫院召開記者會說明案情，軍事專家紀東昀說明，邵姓二兵的傷勢屬於正面偏左、由下而上的受傷，這部分完全符合T91戰鬥步槍5.56公厘子彈所造成的傷害，他指出，這款子彈擊發之後，尤其在近距離擊發的狀況下，膛線會快速旋轉，接觸到人體組織後還會改變彈道、滾轉，進而造成更大的傷害。

紀東昀指出，T91戰鬥步槍只能用右手操作，這把槍枝只適合右撇子，右撇子來持槍的時候，若發生誤擊狀況，比較像是右下往左上射擊，「目前已初步排除槍枝、彈藥這兩大因素，剩下就是現場人員操作」。

另外，針對邵姓二兵是否有輕生可能，紀東昀分析，這一波射擊27發、3個彈匣，實戰化練習時，會先把彈藥分配給每個射手，並將彈匣直接插入戰術背心內，在射擊過程中同步練習更換彈匣，事發當時邵姓二兵是進行不移動站立射擊九洞板，意外發生時他是最後一發子彈，若是邵姓二兵要自我傷害，不可能留到最後一發，研判輕生可能性較低。

紀東昀強調，國軍這幾年非常注意安全設施、相關SOP的規定，射擊的全程都會有錄影，目前檢方已經查扣相關影像，將進行調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／樹林鐵皮工廠大火　一家3口失聯
14人罹難！「橘色大桶子裝嬰兒」救人畫面曝光
為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」
丈夫入獄！　安以軒消失10月近況曝
快訊／光復已知14死18傷多人失蹤　1樓長者受困多罹難
高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本
快訊／台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看
「或許多數人對我們產生質疑...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發
鳥鳥亂入「花蓮大橋」40分鐘　網友大歪樓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／樹林鐵皮工廠凌晨大火　一家3口失聯

洪水強灌花蓮奪14命！救難人員「橘色大桶子裝嬰兒」　救人畫面曝光

女外送員拒幫買菸　PO文抱怨「沒遮個資」反挨罰3萬

快訊／台南公寓凌晨大火！10住戶急逃生　5樓儲藏室燒毀

台藝大「小三教授」搶遺產！　名畫家元配罵骯髒爆衝突

台藝大女教授淪小三！　侵門踏戶搶名畫家遺產

雪隧速限70公里「只開42」！國道警方生氣了：代替月亮懲罰你

成功嶺18歲新兵最後1發子彈擊臉！「8公分大洞」血肉模糊畫面曝

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

和潤企業爆炒股「不法獲利近千萬」　蘇家兄弟移送北檢

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

花蓮堰塞湖壩頂溢流！　沖毀馬太鞍溪橋空拍畫面曝

王柏傑分手..方志友送「解脫蛋糕」　曝謝欣穎「跟她女兒是忘年之交」

成功嶺新兵打靶重傷！　沈伯洋：國軍裝備常放倉庫積灰塵

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流 鄰近地區淹水

快訊／樹林鐵皮工廠凌晨大火　一家3口失聯

洪水強灌花蓮奪14命！救難人員「橘色大桶子裝嬰兒」　救人畫面曝光

女外送員拒幫買菸　PO文抱怨「沒遮個資」反挨罰3萬

快訊／台南公寓凌晨大火！10住戶急逃生　5樓儲藏室燒毀

台藝大「小三教授」搶遺產！　名畫家元配罵骯髒爆衝突

台藝大女教授淪小三！　侵門踏戶搶名畫家遺產

雪隧速限70公里「只開42」！國道警方生氣了：代替月亮懲罰你

成功嶺18歲新兵最後1發子彈擊臉！「8公分大洞」血肉模糊畫面曝

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

和潤企業爆炒股「不法獲利近千萬」　蘇家兄弟移送北檢

快訊／台積電又升天！漲15元衝1355　台股漲逾146點刷26394點新高

快訊／樹林鐵皮工廠凌晨大火　一家3口失聯

「第6代TOYOTA RAV4」大陸預告今年上市！2.0升汽油、油電等3款動力

周年慶優惠開搶！Klook全球樂園買1送1　台灣虎航全航線最低111元

中油勞宅有房無地悲歌！　居民控：工業電價「連冷氣都不敢開」

台鐵鳳林=瑞穗提前搶通　上午8時起全線恢復行駛

秋分到！　4生肖大豐收

洪水強灌花蓮奪14命！救難人員「橘色大桶子裝嬰兒」　救人畫面曝光

佐佐木朗希飆161.9公里！羅伯斯曝25日重返大聯盟角色安排

女外送員拒幫買菸　PO文抱怨「沒遮個資」反挨罰3萬

【最後一發釀禍】成功嶺新兵打靶「半臉沒了」 軍方排除機械問題

社會熱門新聞

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

OL遭「惡魔丘比特」迷昏　淫邪清潔工落網

獨／新兵入伍前接手家族事業　中彈震驚小鎮

台藝大女教授淪小三！　侵門踏戶搶名畫家遺產

雪隧速限70公里只開42！國道警：代替月亮懲罰你

「街道消失如海」光復鄉最新空拍曝光

涉炒作和潤股價獲利近千萬　蘇家兄弟移送北檢

即／掏空台鹽4億被求刑12年　前董座陳啓昱600萬交保

獨／起底淫邪清潔工！曾挾持正妹「欣賞」驚恐表情

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失　輸血2萬c.c.搶命

北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

成功嶺新兵靶場爆頭　高大成：99%是膛炸

更多熱門

相關新聞

獨／新兵入伍前接手家族事業　中彈震驚小鎮

獨／新兵入伍前接手家族事業　中彈震驚小鎮

成功嶺昨日傳出18歲邵姓士兵打靶意外，在最後一發子彈不慎擊中自己頭部，造成臉部近一半重創，至今嚴重昏迷。據了解，邵男是嘉義人，家裡經營服飾店跟蛋捲店，生活單純，邵家為人客氣，今年6月、入伍前，邵家把店面負責人名字登改為邵男，疑似有意讓他接手。

成功嶺新兵打靶「半臉沒了」　軍方排除機械因素

成功嶺新兵打靶「半臉沒了」　軍方排除機械因素

成功嶺新兵靶場爆頭　高大成：99%是膛炸

成功嶺新兵靶場爆頭　高大成：99%是膛炸

快訊／成功嶺新兵打靶「炸掉1/3臉」！軍方15：00將說明

快訊／成功嶺新兵打靶「炸掉1/3臉」！軍方15：00將說明

成功嶺打靶意外　「軍職背景」檢座調查

成功嶺打靶意外　「軍職背景」檢座調查

關鍵字：

軍事專家新兵成功嶺

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎積分歸零！英名球評致敬

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

瘋傳樺加沙近地球上限強度　專家回應

快訊／三颱共舞！　博羅依凌晨生成最新路徑曝

14萬月薪全捐「日常開銷怎辦」　釋昭慧一口氣全說了！

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

馬克宏在紐約街頭被警察攔下　當場打給川普吐槽

日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

郭書瑤為春風動念台中置產！　出國煲愛「先刷百萬」　

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

LINE「12款免費貼圖」限時下載！小水豚、台8女神曾莞婷

郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾逛街…遇偷拍秒躲大樓

OL遭「惡魔丘比特」迷昏　淫邪清潔工落網

更多

最夯影音

更多
驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面