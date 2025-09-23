近距離擊發「膛線快速旋轉」！新兵半臉沒了　軍事專家：輕生可能低

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台中成功嶺22日發生打靶意外，一名18歲邵姓新兵進行射擊訓練時，疑似膛炸或其他不明原因，造成他臉部當場重創，半臉炸出一個大洞、眼球掉出，經緊急送醫搶救後，生命跡象暫時穩定，目前已轉院到三軍總醫院。稍早軍方召開記者會說明，其中軍事專家紀東昀說明T91戰鬥步槍的使用方式，研判輕生的可能性低。

▲軍事專家紀東昀，說明T91使用方式，研判輕生可能性低。（圖／記者白珈陽攝）

回顧整起事發經過，十軍團機步234旅22日下午4時許進行射擊訓練時，邵姓二兵打靶時，因不明原因左半臉受到重創，臉被炸出一個大洞、可見顱底，左眼球亦掉出，經緊急開刀搶救11小時、輸血80袋（約2萬c.c.後），暫時穩定住生命跡象，將人轉入加護病房觀察。

軍方23日下午在烏日林新醫院召開記者會說明案情，軍事專家紀東昀說明，邵姓二兵的傷勢屬於正面偏左、由下而上的受傷，這部分完全符合T91戰鬥步槍5.56公厘子彈所造成的傷害，他指出，這款子彈擊發之後，尤其在近距離擊發的狀況下，膛線會快速旋轉，接觸到人體組織後還會改變彈道、滾轉，進而造成更大的傷害。

紀東昀指出，T91戰鬥步槍只能用右手操作，這把槍枝只適合右撇子，右撇子來持槍的時候，若發生誤擊狀況，比較像是右下往左上射擊，「目前已初步排除槍枝、彈藥這兩大因素，剩下就是現場人員操作」。

另外，針對邵姓二兵是否有輕生可能，紀東昀分析，這一波射擊27發、3個彈匣，實戰化練習時，會先把彈藥分配給每個射手，並將彈匣直接插入戰術背心內，在射擊過程中同步練習更換彈匣，事發當時邵姓二兵是進行不移動站立射擊九洞板，意外發生時他是最後一發子彈，若是邵姓二兵要自我傷害，不可能留到最後一發，研判輕生可能性較低。

紀東昀強調，國軍這幾年非常注意安全設施、相關SOP的規定，射擊的全程都會有錄影，目前檢方已經查扣相關影像，將進行調查。