政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鍾東錦喊話賴清德「別一下子讓苗栗進步太快」　議員籲債務協商

▲▼ 財劃法大出包　【十五縣市站出來！捍衛地方補助】記者會 -鍾東錦。（圖／記者黃克翔攝）

▲苗栗縣長鍾東錦。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德日前前往苗栗縣頭份市義民廟揭匾，苗栗縣長鍾東錦也全程陪同，由於財劃法修法後，苗栗縣統籌分配款再增加137億元，明年度苗縣財力分級自原本「第五級」 調整為「第一級」，鍾東錦致詞時提到，這對苗栗縣府造成龐大壓力，「不要一下子讓我們進步太快」。對此，議員曾玟學22日表示，苗栗仍有136億需要逐年分批償還，應將危機化為轉機，與中央展開債務再協商，過渡期的這年歲出編列維持不做大幅變動，財力能維持目前的第五級。苗栗縣只要一年即可獲得新生。

財劃法修法後，苗栗縣統籌分配款再增加137億元，明年總額達217億元，鍾東錦當面向賴清德喊話，「不要一下子讓我們進步太快」；鍾東錦也說，到時候苗栗縣府申請計畫型補助「可以讓我們負擔少一點點」，苗栗的建設就能夠跟隨中央的腳步起飛。賴清德則表示，前總統蔡英文任內苗縣府財政獲改善，近年包括中央支持、縣府努力苗縣財政持續改善，希望鍾東錦與縣府團隊將錢花在刀口上，推動苗縣建設、照顧鄉親。

議員曾玟學表示，新版財劃法苗栗縣統籌分配款大幅上升，財力狀況將由五級升為一級，鍾東錦縣長認為這對縣府壓力過大，希望「不要一下子進步太快」，但事實上，這正好是中央與縣府重新檢視苗栗縣財務控管的大好機會。立法院通過的新版《財政收支劃分法》，地方可分配的財源大幅增加4,165億元，苗栗縣的統籌分配款將由80億元增加137億元，明年總額達217億元。

曾玟學指出，過去苗栗縣因長期受財政控管，依據《中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法》第8條，直接被列為第五級，配合款所需金額最低、許多大型建設中央也全額補助。然而，因應本次財劃法中央與地方的垂直分配大幅變化，今年八月行政院修訂了補助辦法，重新檢視各縣市的狀況，財政列管的縣市也必須與其他縣市一同進行分級。財力狀況較佳的縣市、自籌款也應負擔較多。

依照主計總處的計算，苗栗縣明年度的自有財源值將從50%左右大幅提升至98%，曾玟學提到，財力狀況做調整其實並非不合理。但苗栗縣政府就無法既享受修法帶來的財源增加，同時還能有低額的分配款。對於習慣第五級，且高度仰賴中央補助的縣府來說，當然不樂見。

曾玟學指出，苗栗縣在2015年出現嚴重財政危機，是目前唯一受到財政控管的縣市，每年皆須依還款計劃進行還債，自2017年起，每年皆按表操課，雖連續9年有賸餘，但從未多還過。依苗栗縣財政處網站的債務資訊說明，截至今年，1年以上公共債務未償餘額有204億元，未滿1年公共債務未償餘額為139億元。依據公共債務法，縣（市）債務比率上限為債務未償餘額預算數占該政府總預算及特別預算歲出總額之比率，1年以上公共債務不得超過50%；1年以下公共債務則不得超過30%。

曾玟學說明，依照原先的償債計畫期程表，1年以上公共債務的債務比率，預計2040年才能降至50%以下；未滿1年公共債務則要到2047年才能低於30%。也就是說要再等22年，苗栗縣才能回到法規的債務比率內，解除財政控管，且只是回到最低標準不是還完，只要沒有其他縣市超出法規限制，苗栗屆時依然會是債務比率最高的縣市。債務問題如同枷鎖，年年影響財務考核成績，嚴重依賴中央補助建設，財政狀況帳面上的好轉，其實主因也是中央補助的連年增加所致。

曾玟學認為，既然新版財劃法要將財權從中央大舉拿回地方，未來自主性也應提高，對苗栗來說，這新增的137億統籌分配款有機會發揮關鍵作用。在償債計畫期程表中，長短債於規劃的2047年之前，仍有136億需要逐年分批償還，也就是說，只要縣府明年願意維持現在的歲出狀態，僅憑明年苗栗縣增加的137億統籌分配款，就可以一次解決這個問題。

曾玟學指出，建議鍾縣長大可運用理財專長，將危機化為轉機，與中央展開債務再協商，若苗栗縣政府明年可符合公債法之規範，就請中央解除財政控管，過渡期的這一年，歲出編列維持不做大幅變動，也希望財力能維持目前的第五級。如此一來，苗栗縣只要一年即可獲得新生，相信中央於理於法都沒有拒絕的理由。為了苗栗縣的長久發展，解除財政控管絕對是最重要且優先的任務。

快訊／成功嶺新兵打靶「炸掉1/3臉」！　軍方15:00說明
快訊／重慶北路停車格驚見男屍！
快訊／台積電收最高1340元　台股大漲寫新紀錄
北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針

鍾東錦賴清德國民黨財劃法苗栗縣曾玟學

