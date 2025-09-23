口才不好、戰鬥力不強？　郝龍斌：領導力與執行力才是重點

▲郝龍斌承認自己口才不佳。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席候選人、前台北市長郝龍斌今（23日）接受廣播節目「千秋萬事」時坦言，知道自己口才不是很好，很多人也質疑戰鬥力不強，但他本就不是靠鬥性起家，不是定位自己是鬥性黨主席，自己是靠團結起家，領導力與執行力才是現在黨需要的，要用大家信任他的資產團結國民黨。他還說，各地黨員對下屆國民黨主席的定位，多認為選黨主席不是選一個口才便捷的立委來質詢官員、罵民進黨就夠了，不是聽了爽就好，否則當罵完民進黨然後呢？

郝龍斌說，黨主席要能團結黨內，能與友黨溝通協調，要有足夠行政歷練，熟悉黨務運作，要能團結國民黨、有執行力，把原來要做的事情做出來，而自己當過台北市長等要職，有行政歷練、整合內部意見領袖能力與執行力。

郝龍斌舉例，自己在台北市長任內把捷運路網完成，還推動1999、YouBike，對自己執行力有把握，而他卸任至今，台北市還沒有一條捷運完成。他也提到，最近碰到現任黨主席朱立倫，朱跟他講黨主席最重要工作之一就是籌募足夠經費，讓黨能順利運作，未來選舉有足夠經費競選爭取勝選，這部分以自己過去人脈與台北市長經驗，應比其他候選人占一些優勢。

然而郝龍斌也不諱言，自己起步晚，其他候選人早與很多黨內團體、地方黨員接觸，並獲得相關承諾，自己現在狀況不是很好、苦戰，但拜會地方派系時，不少人認為，黨主席不是選口才便捷，不是要質詢官員、罵民進黨就夠了，不是聽了爽就好，而是要團結黨內，必須要有足夠行政歷練，熟悉黨務運作。

郝龍斌認為，前兩次總統大選失敗不是力量不夠，而是提名作業機制中的小技術問題，造成內部互信不夠、合作破裂而失敗，尤其2024總統大選，60%民意竟輸給40%民意，參選黨主席就是要終結內部不團結造成小贏大輸宿命。