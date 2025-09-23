「國民黨須解決人頭黨員」　羅智強：當黨主席一定會調整制度結構

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委羅智強等6人角逐新任黨主席，其對手鄭麗文昨說，希望國民黨不要變成被人頭黨員掌控的黨。羅智強今（23日）表示，國民黨必須解決人頭黨員問題，如果他當黨主席，一定會全力調整制度、結構，進行改革跟改造。至於傳國民黨立法院黨團總召傅崐萁替另名參選人郝龍斌拉票，羅智強並未正面回應，而是說，每位候選人作法不相同，他就是一步一步腳印報告自己參選黨主席想法。

▲國民黨主席參選人羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

國民黨將於10月18日進行黨主席改選投票，除傳出有黨員大戶補繳數千人近3年的黨費，欲藉人頭黨員左右選情外，《鏡週刊》報導，一度考慮角逐黨魁的傅崐萁雖曾向黨團保證，不會要求大家在黨魁選舉做出一致投票，但也一度向藍委拉票，喊話看清局勢，一起助郝接掌黨機器。而面對人頭黨員問題，鄭麗文昨表示，希望國民黨不要變成被人頭黨員掌控的黨。

對於傅崐萁傳出私下幫郝龍斌拉票，羅智強23日受訪說，對他來說，走的路線跟其他黨主席參選人有點不一樣，「每個人走的方式不相同」，就是透過立法院兄弟姊妹跟地方勤走認識的地方議員跟議會黨團，舉辦將近15場黨員座談會，將近1500位黨員，積極從基層，面對面報告參選黨主席的想法。

羅智強表示，他這幾天非常感謝「盧媽三子」國民黨立委羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔及顏寬恒，讓他在台中舉6場政見說明會，面對將近800位黨員；每位候選人作法不相同，他就是一步一步腳印報告自己參選黨主席想法。

媒體追問鄭麗文提及的人頭黨員爭議，羅智強回應，國民黨必須解決人頭黨員問題，因為人頭黨員的存在，對於真正忠心、忠誠支持國民黨的自主黨員不公平，像他自己就花非常多力氣來跟自主、真正的黨員同志面對面座談，這也是他透過包括黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋及顏寬恒在台中馬拉松式辦6場座談會最重要用意。

羅智強說，像這樣黨員座談會，事實上人頭黨員是不可能出現，因為人頭黨員不是真正支持國民黨，只是因為有人代繳黨費，所以如果他當黨主席，一定會全力調整制度、結構，進行改革跟改造，來去捍衛忠貞國民黨員的權利，不讓這結構影響國民黨發展。

針對昨規劃與台中市長盧秀燕吃播延期，羅智強指出，每個黨主席參選人都希望能得到盧秀燕支持，因為盧是目前國民黨共主，所以他很早就安排周一晚上要跟盧推廣台中美食，但因為颱風來襲，盧優先關心關於災害防範，因此就把日期改到本周四，屆時會跟盧推廣台中美食，請大家拭目以待。

至於國民黨中央若舉辦辯論會，有無意願參與？羅智強說，他在程序上都非常尊重其他候選人跟黨中央決定，如果黨中央有加辦辯論會的規劃，他會配合。