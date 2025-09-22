因應樺加沙坐鎮災變中心　賴清德：沒撲台但全台都不可掉以輕心

記者陶本和／台北報導

強颱樺加沙觸及台灣陸地，總統賴清德22日赴中央災害應變中心視察時表示，雖然颱風沒有直撲台灣，但暴風圈會帶來強風豪雨，全台都不能掉以輕心。他特別感謝全體防救災人員不眠不休，也提醒第一線人員注意自身安全，一起努力把颱風影響降到最低。

▲總統賴清德在行政院長卓榮泰的陪同下，赴中央災害應變中心視察颱風樺加沙防災整備情形。（圖／記者湯興漢攝，下同）



賴清德在聽取簡報後表示，中央跟地方根據颱風情況有適度處置，包括行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳提示的工作內容，他要求中央跟地方務必確實執行。他指出，根據觀測資料顯示，今天到週三對台影響最劇烈，颱風雖然沒有直撲台灣，但暴風圈影響台灣東南部、東部，會帶來強風豪雨，全台都不能掉以輕心，中央、地方要密切合作嚴陣以待。

賴清德特別提醒國人， 不要前往岸邊觀浪、從事戶外活動，要多加注意防颱措施，以及政府發布的訊息，如外出要注意自身安全。他說，關鍵基礎設施的維運單位也要隨時掌握災情，同時請國防部視地方政府需求，及時提供支援兵力。

另外，賴清德表示，必須要確保中央地方多元通訊管道維持通暢，他要求通傳會協請業者共同調度行動基地台車，確保通訊安全；至於花蓮馬太鞍溪、堰塞湖的應處，必要時也要做撤離，確實保護民眾安全。

賴清德表示，這次颱風帶來的豪雨可能讓東部山區受到衝擊，預估雨量為500至800毫米，而0403地震導致東部公路鐵路、交通設施依然敏感脆弱，他請交通部結合農業部加強預警，並妥善預劃東部交通疏導配套措施。

賴清德說，台電台東區營業處也盤點整修人員、車輛、機具材料等工作全面戒備，因應颱風來襲，台電部署超過4000多名搶修人員待命，必要時，將迅速啟動支援機制。

最後，賴清德感謝全體防救災人員不眠不休，他請第一線人員注意自身安全，一起努力把颱風影響降到最低，確保國人生命財產安全。