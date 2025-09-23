王義川爆跟拍狗仔疑「黃國昌前助理」　質疑黃與相關人等討論案情

▲民進黨立委王義川。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委王義川去年遭狗仔跟拍，之後藍委徐巧芯爆料兩度闖紅燈違規左轉。而對於跟拍者身分，王義川昨爆料，相關人等均受雇於「凱思國際有限公司」，且與民眾黨主席黃國昌有關。王義川今（23日）再召開記者會表示，黃國昌過去競選立委時，政治獻金申報裡頭出現一位李姓助理，總共領33萬元薪水，同名同姓，就是跟拍的四位狗仔之一。請教黃國昌，今年八月、九月，有無跟相關人等討論案情？如果領你薪水的李姓助理就是跟拍狗仔之一，該負起政治上的相關責任。

王義川昨說明，不起訴書提到，包含租車者，跟蹤他的相關人士總共有4位，均受雇於「凱思國際有限公司」，並自稱媒體，因此檢察官認為，既然是媒體從後面拍，沒有任何恐嚇危害安全的問題，所以不起訴。此案共跟蹤9天，包括照片被揭露後又持續跟蹤2天。而凱思國際曾投資「求真民調」，2間公司的負責人在某一時期一模一樣，為同一人；且凱思國際也曾投資民報媒體，當時凱思國際派駐在民報的法人代表叫張晉源，張晉源曾與黃國昌一同創立「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」。

王義川強調，「這應該是台灣政治史上很大的政治醜聞」，如果案子跟徐巧芯、黃國昌有關係，去跟蹤政敵，不管用什麼方式取得這些資訊，他覺得這就是政治醜聞。

王義川今再召開記者會表示，昨天公布不起訴處分書部分內容，四位跟拍工作者出現在凱思國際、求真民調、民報，處分書載明跟拍的是媒體公司，所以不起訴，搜尋這四位，有意外發現，黃國昌過去競選立委時，政治獻金申報裡頭出現一位李姓助理，總共領33萬元薪水，同名同姓，就是跟拍我的四位狗仔之一。公開請教黃國昌，請教他現在是不是在凱思國際上班的跟拍狗仔？

王義川指出，黃國昌現在當然可以回答說不認識、沒有在我辦公室了。那請教黃國昌，今年八月、九月，不起訴處分書寄給當事人後，黃國昌有無跟相關人等討論案情？如果領你薪水的李姓助理就是跟拍狗仔之一，黃國昌該負起政治上的相關責任，應該出來表態。

至於媒體提問，是否直指黃國昌為策劃偷拍指使者嗎？王義川表示，這4位，當然有時候會遇到同名同姓，把他們人名放到相關搜尋軟體，有些很精彩，等查證完才能做相關確認，這部分先保留。