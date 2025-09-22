高鐵新車升級「至尊雙翼型」車頭　斷電也能跑、煞車更快停

▲高鐵新世代列車「N700ST」引進全球最先進、日本新幹線最新世代的N700S列車。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／日本東京報導

高鐵耗資約285億元向日本採購12組新世代列車，首列明年8月抵台，2027年下半年上路載客，新車「N700ST」引進全球最先進、日本新幹線最新世代的N700S列車，車頭為新研發的「至尊雙翼型」空氣動力造型車鼻，可減少阻力更節能，若遇地震等緊急狀況，新車煞車距離可縮短2成，只要3.2公里就可以全面煞停。

台灣高鐵將引進12列日本新幹線最新世代的N700S列車，命名「N700ST」，其中「T」代表「Taiwan」，外觀延續橘黑配色的強烈對比，車頭以明亮白色為主體，橘、黑雙色曲線自車頭交會後延伸至車身，展現流線和速度感，首列明年8月抵台，2027年下半年投入營運載客，2028年底12列全數上線。

ETtoday記者直擊日本JR東海新幹線大井車輛基地的最新世代的N700S列車，車頭設計採新研發的「至尊雙翼型」空氣動力造型車鼻，更為扁平且採流線型設計，可減少列車進入隧道時的噪音和音爆，並減小行駛阻力，還可節能，未來高鐵引進後，車頭燈面積將加大並採用LED燈泡，達到更節能的效果。

▲高鐵新世代列車「N700ST」引進全球最先進、日本新幹線最新世代的N700S列車。（圖／記者李姿慧攝）

此外，新車透過車頭流線型及車廂輕量化設計，採用最新材料科技打造車輛各種元件，未來高鐵引進後，N700ST相較於700系車種，大幅減少約20%耗能。

該款新車也備有自走電池，當列車失去電力時，可以緩慢行駛至安全地點；煞車距離也大幅縮短約20%，遇到地震等緊急情況，可進一步保障旅客安全。

▲高鐵新世代列車「N700ST」塗裝和外觀。（圖／高鐵公司提供）

台灣高鐵副總鄒衡蕪說明，現行高鐵700T列車緊急煞車和完全煞停距離為4公里，未來「N700ST」將可縮短20%，也就是3.2公里就可以完全煞停下來，若發生地震，可以比較快停車，提升安全。

由於今年7月7日丹納斯颱風侵台從嘉義登陸，造成高鐵嘉義路段跳電，列車失去電力停駛卡在軌道上，旅客受困列車，等待復電後恢復行駛，未來高鐵新世代車在列車行駛間若遭遇緊急情況、無外部電力可供應的狀態下，可自力緩慢駛離隧道或橋梁至安全處所，以時速30公里情況下約可行駛10公里至安全處所，或提供約30分鐘旅客服務設施運作，如車廂內燈光、廁所沖水等。

▲高鐵新世代列車「N700ST」透過「車間全包覆」設計等隔絕風切噪音。（圖／記者李姿慧攝）

降噪減震方面，配合寧靜車廂政策，新車透過「車間全包覆」設計等隔絕風切噪音，可讓車廂內噪音減少約10%，提升旅客至玄關通道手機通話環境品質；另搭配「列車全主動減震器系統」，則可以提升列車乘坐穩定度約30%，搭乘時更加平穩舒適。

高鐵N700ST依據台灣高鐵的服務需求與品牌形象進行外部塗裝、內部配置與調整功能與設計，第一組列車正在製造中，最快今年底即將開始塗裝。

高鐵系統研發處高級工程師謝昀典指出，高鐵N700ST預計2026年8月運送抵台，進行靜態及動態測試，2027下半年正式投入營運，12組N700ST列車2028年全面上線，預估尖峰時段發車能力可提升約25%。