險過電影！阿富汗13歲少年「爬進輪艙」偷渡　飛1.5小時奇蹟生還

近日，印度發生一起驚人的偷渡事件。一名13歲的阿富汗少年為了逃出當地，竟然藏身在飛機後輪的輪艙，又挺過機身拉高至萬米高空的低溫與缺氧危機，在歷經94分鐘的航程後，成功降落在機場。不過令眾人啼笑皆非的是，這名偷渡少年「爬錯了飛機」，原本想要逃去伊朗，最後抵達的卻是印度。

據《新印度快報》報導，這起事件發生在阿富汗「卡姆航空」（KAM Air）的RQ4401航班，該航班使用的是空中巴士A340型客機。根據資料，該航班在印度時間上午8點46分從阿富汗首都喀布爾起飛，並且在10點20分抵達德里的英迪拉‧甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）的第3航廈。

機場安全部門人士指出，這名僅僅穿著傳統阿富汗服裝的13歲少年原本打算偷渡到伊朗，卻搭錯了航班。他告訴航警自己趁乘客登機時尾隨眾人混上飛機，又趁機藏身在後輪輪艙內。然而在94分鐘的航程後，這名少年的健康狀況竟然極其穩定，讓發現他的眾人大感不可思議。

航空專家蘭加納坦（Mohan Ranganathan）推測，少年之所以得以倖存的原因，是因為該架機型的輪艙可能具有一定程度的加壓環境，溫度則與客艙相差不遠。少年在飛行過程中可能緊抓內部結構以固定身體，從而存活下來。他補充說，如果沒有這些條件，在3萬英尺（約9144公尺）的高空，極低溫和缺氧環境「幾乎不可能讓人存活。」

醫學專家莫欣德拉（Ritin Mohindra）博士也指出，當高度超過1萬英尺（約3048公尺）時，空氣中的氧氣濃度就會急劇下降，人會在幾分鐘內失去意識，並在飛機達到常規飛航高度時死亡。此外，高空的氣溫將會低至零下40°C～60°C，在不到一分鐘內便會導致人體凍傷，並引發致命的低體溫症。

事實上，根據全球性歷史資料，透過飛機輪艙偷渡的存活率極低，僅有20%的偷渡者能夠倖存，而且存活者通常面臨會缺氧、低溫、凍傷以及被起落架壓傷或墜落的風險。發生在這名阿富汗少年身上的奇蹟，是印度機場多年來記錄到的第2起輪艙偷渡成功案例。

這名阿富汗少年在被發現後，先是被中央工業安全部隊（CISF）居留，隨即移交給機場警方，由於該名少年並未成年，根據印度法律，他得以免於刑事指控。

不過這起事件引發了對喀布爾機場安檢程序的強烈質疑，當局目前正調查少年如何繞過安檢，並呼籲加強相關措施，以防止類似事件再次發生。

