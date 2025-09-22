10年飆漲80倍　這張「寶可夢卡牌」拍出1.2億

▲寶可夢卡牌「皮卡丘插畫家」拍出1.2億元。（圖／翻攝Pokemon Giveaways X）

圖文／CTWANT

近日一張被人稱為「寶可夢卡牌聖杯」的稀有寶可夢卡牌「皮卡丘插畫家」（Pokémon Illustrator），再度刷新收藏紀錄，一張PSA 9等級的卡拍出400萬美元（約新台幣1.28億），10年漲了80倍。

綜合外媒報導，eBay最近拍出一張寶可夢卡牌歷史上最稀有的卡片，一張PSA 9等級的「皮卡丘插畫家」，價格為400萬美元（約新台幣1.28億）。據悉，皮卡丘插畫家」在全球只印了39張，而大多卡片的狀況不會達到PSA 9，因為該卡從第一次印製以來，已經過了27年多。

2022年，另一張也是PSA 9等級的「皮卡丘插畫家」，透過海瑞得拍賣行拍出84萬美元（約新台幣2541萬元），跟這次eBay的交易相比相對便宜。

至於為何「皮卡丘插畫家」只印製了39張？1998年，日本漫畫Coro Coro漫畫舉辦了一場插畫比賽，而比賽的39位獲獎者能獲得這張促銷卡，最大特色為卡片上的「TRAINER」被換成「ILLUSTRATOR」，一隻皮卡丘手拿巨大畫筆，隨著寶可夢卡日益風行，也在全球吹起收藏熱。

據了解，2022年YouTuber保羅（Logan Paul）花527萬美元買了PSA 10等級版本，成為最貴的寶可夢卡，當時他還把卡裝進鑽鏈掛在胸前，出席拳擊表演賽。

據悉，此次400萬美元的卡片原收藏者為smpratte，他在2013年以5萬美元（約新台幣152萬）賣了同款卡片，10年漲了80倍。

