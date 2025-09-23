全台「最老空中遊樂園」宣布10月起休園！網嚇壞：千萬不能收

▲高雄大立空中樂園已開業超過40年，是許多人的成長回憶。（圖／翻攝FB／大立空中樂園）

圖文／CTWANT

高雄前鎮區中華五福圓環附近的大立百貨13樓屋頂，藏著一座自1984年開園、至今已有40年歷史的空中遊樂園。這座如今已經看起來有些老舊斑駁的遊樂園，靠著每項設施數十元不等的銅板價，至今仍在高雄人心中有著一席之地，是不少老高雄人的童年回憶。業者22日忽然公告將於10月1日起休園，讓不少高雄民眾擔心「是不是要收掉了？」業者則神秘解釋「迎接新篇章」、「將以不同面貌重新亮相」，為此將從今年10月1日起休園，預計明年2月重新開放。業者同時宣布，即日起到9月30日的最後時間裡，遊客票券享有買1送1優惠。

在1980年代，台灣的百貨公司樓頂，曾經興起過一波興建空中遊樂園的風潮，台北的今日百貨、台中的遠東和龍心百貨，及高雄的大統、大立、大新百貨都曾在這波風潮中引領風騷。不過當熱潮退去、設備逐漸老化，這些遊樂園也陸續走入歷史。其中，位於高雄大立百貨頂樓的大立空中樂園，已經是全台唯一碩果僅存的空中遊樂園。

目前的大立空中樂園，園區內有5座大型遊樂器材，包含海盜船、單軌列車、太空爭霸戰、碰碰車、旋轉木馬等，每項收費從35元到50元不等，又有販售160元的10次套票，等同於用16元超低銅板價就能玩一趟，因此至今仍有不少家長會在周末、假日帶著孩子來此「放電」休憩。

不過，大力空中樂園22日在臉書粉絲團宣布，將自2025年10月1日起休園，預計在2026年2月重新開放。至於是設備維修升級，或是另有規劃，業者並未說明，僅表示：「陪伴高雄人成長的空中樂園準備迎接新篇章，將以不同面貌重新亮相！」

此外，業者也指出為感謝客戶的長期支持，9月26日至30日將推出票券買1送1的優惠，「誠摯邀請您一同留下專屬的珍貴回憶，把握最後的時光，再次登上空中樂園，重溫童年的笑聲與純真。」

消息一出，引起不少高雄民眾關注，「童年的回憶耶～每次媽媽都騙我要帶我去遊樂園，然後我超興奮的！然後就……到大立伊勢丹了」、「不管未來如何，還是很期待~空中樂園陪伴我的童年又陪伴我的小孩的童年，每次回去都忍不住想搭個單軌列車或海盜船」、「看到最前面一段還以為要結束營業了，看到後來才知道是要整修～期待將來看到不一樣的空中遊樂園！」

