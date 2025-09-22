恐怖情殺！印度男勒斃女友　裝袋棄屍「自拍留念」成破案關鍵

▲ 烏塔姆懷疑女友劈腿，一氣之下將她勒死。（圖／翻攝自NDTV）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北方邦坎普爾市（Kanpur）發生恐怖情殺案，一名男子因懷疑同居女友劈腿，憤而勒死對方後將屍體裝袋，接著竟還自拍留念。警方8日接獲失蹤通報後循線逮捕兇嫌，男子也坦承犯行。

根據NDTV，兇嫌烏塔姆（Suraj Kumar Uttam）與20歲女友阿坎克莎（Aakanksha）透過Instagram相識交往後同居，但2個月前，烏塔姆發現阿坎克莎疑似與其他男性有曖昧關係，兩人爆發激烈衝突。

警方表示，烏塔姆在7月21日的爭執中情緒失控，先是強壓女友頭部撞擊牆面，隨後徒手將其勒斃。事後他聯絡友人庫馬爾（Ashish Kumar）協助湮滅證據，兩人將屍體裝入袋中，騎機車前往100公里外的班達地區（Banda），將屍袋丟入雅穆納河（Yamuna River）。

未料烏塔姆在棄屍前竟還拿出手機，和裝有女友屍體的袋子自拍，這張照片後來也成為警方破案關鍵。阿坎克莎的母親8月8日向警方通報女兒失蹤，指控烏塔姆涉嫌綁架。

警方經過調查後於本月18日逮捕2名嫌犯，烏塔姆起初企圖誤導調查人員，但在警方出示他與女友的通訊內容後終於承認犯行，目前兩人已被收押候審。