指王義川曾稱用手機定位分析小草　民眾黨：他才是「真．跟蹤政敵」

▲民眾黨22日反指王義川才是「真．跟蹤政敵」。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委王義川今（22日）指去年拍到他闖紅燈的人自稱受雇於「凱思國際有限公司」，而該公司2022年4月派駐在《民報》媒體的法人代表與民眾黨立委黃國昌一同創立「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」，質疑黃跟蹤政敵。對此，民眾黨反指，王義川曾炫耀用手機訊號定位分析小草、青鳥社運群眾的年齡層，甚至能算出誰來過，才是「真．跟蹤政敵」，且也曾分享民進黨「假議題操作SOP」，鬼月雖然過了，但民進黨要講鬼故事哪有在挑日子？向來都是全年無休。

王義川22日舉辦「『跟蹤政敵、政治醜聞 』-偷拍集團現形」記者會，指自己去年被國民黨立委徐巧芯爆料闖紅燈違規左轉後報案，近期收到不起訴處分書，得知4名跟蹤者受雇於「凱思國際有限公司」，且自稱是媒體，而該公司曾投資《民報》媒體，2022年4月派駐在該媒體的法人代表叫張晉源，張曾與民眾黨立委黃國昌一同創立「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」。

王義川表示，徐巧芯當時揭露時說是民眾投訴提供檢舉，但有媒體自己拍到新聞照片不報導，用民眾名義丟給徐？這是什麼邏輯？徐怎麼拿到的，應對外說明。王也質疑，黃國昌有沒有跟凱思國際相關人員有相關聯繫討論？

對此，民眾黨說，王義川去年被拍到開著BMW，在10分鐘內連續兩次闖紅燈，當時王怒控自己遭到中國制裁、被鋪天蓋地抹黑，還說有人跟蹤、連續偷拍，目的就是要讓他心生畏懼，這已經影響到他的人身安全，所以決定去報案。今年8月得知桃檢不起訴，王義川沒打算就這麼了事，反而是亮起了心中的陰謀論紅綠燈，於是王全力闖紅燈衝到黃國昌、徐巧芯面前，影射這兩人就是「跟蹤政敵、偷拍集團、政治醜聞」的幕後主使。

民眾黨表示，但說到「跟蹤政敵、政治醜聞」，大家第一時間想到的，不就是「王膝知」自己嗎？去年王義川在政論節目上高調炫耀，用手機訊號定位分析小草、青鳥社運群眾的年齡層，甚至能算出誰來過、誰沒來過。這種執政黨監看電信資料，把民眾行為跟個資看到飽的「真．跟蹤政敵」，怎麼沒見王義川開記者會，找出是哪個集團現形？幕後主使者除了自己的膝蓋，到底還有誰？

民眾黨說，何況王義川上政論節目最愛做效果，做著做著就噴出不該講的話，曾無私分享民進黨的「假議題操作SOP」：先丟假議題 → 再做哏圖炒熱 → 等當事人澄清 → 最後拿澄清內容再打一次。如今王義川正是活生生演出造謠套路第一步製造假議題，果不其然，社群平台上炒聲量、帶風向的操作一波接一波。鬼月雖然過了，但民進黨要講鬼故事哪有在挑日子？向來都是全年無休。

民眾黨還用Hashtag強調，「跟監偷拍這招沈伯洋不是用過了嗎？王義川不能想點新的？」