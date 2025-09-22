　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

指王義川曾稱用手機定位分析小草　民眾黨：他才是「真．跟蹤政敵」

▲民眾黨22日反指王義川才是「真．跟蹤政敵」。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

▲民眾黨22日反指王義川才是「真．跟蹤政敵」。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委王義川今（22日）指去年拍到他闖紅燈的人自稱受雇於「凱思國際有限公司」，而該公司2022年4月派駐在《民報》媒體的法人代表與民眾黨立委黃國昌一同創立「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」，質疑黃跟蹤政敵。對此，民眾黨反指，王義川曾炫耀用手機訊號定位分析小草、青鳥社運群眾的年齡層，甚至能算出誰來過，才是「真．跟蹤政敵」，且也曾分享民進黨「假議題操作SOP」，鬼月雖然過了，但民進黨要講鬼故事哪有在挑日子？向來都是全年無休。

王義川22日舉辦「『跟蹤政敵、政治醜聞 』-偷拍集團現形」記者會，指自己去年被國民黨立委徐巧芯爆料闖紅燈違規左轉後報案，近期收到不起訴處分書，得知4名跟蹤者受雇於「凱思國際有限公司」，且自稱是媒體，而該公司曾投資《民報》媒體，2022年4月派駐在該媒體的法人代表叫張晉源，張曾與民眾黨立委黃國昌一同創立「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」。

王義川表示，徐巧芯當時揭露時說是民眾投訴提供檢舉，但有媒體自己拍到新聞照片不報導，用民眾名義丟給徐？這是什麼邏輯？徐怎麼拿到的，應對外說明。王也質疑，黃國昌有沒有跟凱思國際相關人員有相關聯繫討論？

對此，民眾黨說，王義川去年被拍到開著BMW，在10分鐘內連續兩次闖紅燈，當時王怒控自己遭到中國制裁、被鋪天蓋地抹黑，還說有人跟蹤、連續偷拍，目的就是要讓他心生畏懼，這已經影響到他的人身安全，所以決定去報案。今年8月得知桃檢不起訴，王義川沒打算就這麼了事，反而是亮起了心中的陰謀論紅綠燈，於是王全力闖紅燈衝到黃國昌、徐巧芯面前，影射這兩人就是「跟蹤政敵、偷拍集團、政治醜聞」的幕後主使。

民眾黨表示，但說到「跟蹤政敵、政治醜聞」，大家第一時間想到的，不就是「王膝知」自己嗎？去年王義川在政論節目上高調炫耀，用手機訊號定位分析小草、青鳥社運群眾的年齡層，甚至能算出誰來過、誰沒來過。這種執政黨監看電信資料，把民眾行為跟個資看到飽的「真．跟蹤政敵」，怎麼沒見王義川開記者會，找出是哪個集團現形？幕後主使者除了自己的膝蓋，到底還有誰？

民眾黨說，何況王義川上政論節目最愛做效果，做著做著就噴出不該講的話，曾無私分享民進黨的「假議題操作SOP」：先丟假議題 → 再做哏圖炒熱 → 等當事人澄清 → 最後拿澄清內容再打一次。如今王義川正是活生生演出造謠套路第一步製造假議題，果不其然，社群平台上炒聲量、帶風向的操作一波接一波。鬼月雖然過了，但民進黨要講鬼故事哪有在挑日子？向來都是全年無休。

民眾黨還用Hashtag強調，「跟監偷拍這招沈伯洋不是用過了嗎？王義川不能想點新的？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」
「檢連30問」都拒答！　李文娟泣訴：檢調問案很兇
快訊／飾金再飆新天價　銀樓老闆：拿8兩來給你百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

美日韓外長會談憂中國破壞台海穩定　外交部致謝：持續提升國防能力

高雄市府代清馬頭山2800噸廢棄物　柯志恩批：地方治理失能縮影

台灣人在英國被攻擊！司機乘客全冷眼　外交部出手了

再槓釋昭慧！他列5大點反轟高薪法師：道德綁架製造新的分裂

中央依《財劃法》減營養午餐補助　蔣萬安：事權未清不該恣意砍

雙城論壇緩辦有內幕？傳拒見王滬寧　蔣萬安批放話：太會編故事

2028韓國瑜、盧秀燕相爭？　郝龍斌：建立民主機制產生總統人選

又是你！苗栗縣長鍾東錦第二度財產申報不實　遭開罰72萬

批普發1萬增拒領是情勒綠支持者　羅智強：有腦的人都知道多此一舉

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

美日韓外長會談憂中國破壞台海穩定　外交部致謝：持續提升國防能力

高雄市府代清馬頭山2800噸廢棄物　柯志恩批：地方治理失能縮影

台灣人在英國被攻擊！司機乘客全冷眼　外交部出手了

再槓釋昭慧！他列5大點反轟高薪法師：道德綁架製造新的分裂

中央依《財劃法》減營養午餐補助　蔣萬安：事權未清不該恣意砍

雙城論壇緩辦有內幕？傳拒見王滬寧　蔣萬安批放話：太會編故事

2028韓國瑜、盧秀燕相爭？　郝龍斌：建立民主機制產生總統人選

又是你！苗栗縣長鍾東錦第二度財產申報不實　遭開罰72萬

批普發1萬增拒領是情勒綠支持者　羅智強：有腦的人都知道多此一舉

加薩街頭處決！3男被控「以色列線人」當眾槍殺　民眾高喊萬歲

PLG新軍洋基工程首名洋將來了！前T1冠軍中鋒庫薩斯加盟

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

五大信賴產業＋AI新十大建設　何晉滄：打造台灣「經濟日不落國」

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

樺加沙強襲東富公路預警性封閉　泰源派出所協助交管

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

重大升級！美國擬祭「全面制裁」　報復國際刑事法院調查以色列

【不省人事】早餐店驚見客人「睡死叫不醒」！超正女警現身輕拍

政治熱門新聞

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／普發1萬設「拒領」喊卡　行政院：維持原有領取管道

傅崐萁棄選國民黨主席　真正布局曝光

又是你！鍾東錦財產申報二度不實　遭開罰72萬

卓榮泰見釋昭慧研議「拒領普發1萬」選項　溫朗東轟：已明顯不適任

機場貴賓室被徐巧芯硬合照　王義川要華航檢討：是否禁止徐進入

普發1萬設「拒領選項」？　吳思瑤批擾民：多此一舉！

反對三重果菜市場強遷蘆洲！　林淑芬率議員里長赴內政部抗議

普發1萬政院研議「拒領」選項　學者轟偽善：情緒勒索支持者當沙包

郝龍斌髮夾彎！　「批柯變挺柯」被質疑

嘆普發1萬卓榮泰陷「父子騎驢困境」　游盈隆：已錯失請辭最好時機

雙演習整備台灣　29頁安全指引「小橘書」曝光

快訊／證實1成功嶺役男擊發步槍致臉部受傷　陸軍：正手術搶救中

鍾東錦喊話賴清德「別一下子讓苗栗進步太快」　議員籲債務協商

更多熱門

相關新聞

挺郝龍斌選黨魁　胡志強提柯文哲昔攻五大弊案

挺郝龍斌選黨魁　胡志強提柯文哲昔攻五大弊案

國民黨主席選舉10月18日登場，候選人郝龍斌今（22日）在台中前市長胡志強陪同下，拜會全國公教軍警消聯合總會。胡志強以「手足之交」形容郝龍斌，不過，胡雖喊話郝龍斌務必要讓「藍白合」密切結合，但同時也提到台北前市長柯文哲當年砲轟郝龍斌的五大弊案，「記得嗎？你本人也沒有回嘴啊！『五大弊案』最後還被他（柯文哲）自己改成五大案！」

不認識凱思國際　徐巧芯貼「假議題4步驟」嗆王義川：不要耳背好嗎

不認識凱思國際　徐巧芯貼「假議題4步驟」嗆王義川：不要耳背好嗎

機場貴賓室被徐巧芯硬合照　王義川要華航檢討：是否禁止徐進入

機場貴賓室被徐巧芯硬合照　王義川要華航檢討：是否禁止徐進入

點名黃國昌、徐巧芯回應　王義川喊抓到偷拍者了：台灣政治史醜聞

點名黃國昌、徐巧芯回應　王義川喊抓到偷拍者了：台灣政治史醜聞

杜秉澄羈押18月喊冤　頭埋馬桶自殘遭上銬

杜秉澄羈押18月喊冤　頭埋馬桶自殘遭上銬

關鍵字：

民眾黨王義川徐巧芯黃國昌小草凱思國際有限公司

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

台東明停班課！全台明日停班課一覽

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面