不認識凱思國際　徐巧芯貼「假議題4步驟」嗆王義川：不要耳背好嗎

▲國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

對於被民進黨立委王義川今（22日）質疑與「凱思國際有限公司」關係，國民黨立委徐巧芯回應，他不認識那間公司以及他王義川今所說的人，並用「王義川的假議題四步驟實戰演練」，嗆王不要耳背。另有關王義川具名跟華航提出要求，討論是否要禁止徐巧芯再進去貴賓室，徐說，隨便王大立委。

王義川22日舉辦「『跟蹤政敵、政治醜聞 』-偷拍集團現形」記者會，指自己去年被徐巧芯爆料闖紅燈違規左轉後報案，近期收到不起訴處分書，得知4名跟蹤者受雇於「凱思國際有限公司」，且自稱是媒體，而該公司曾投資《民報》媒體，2022年4月派駐在該媒體的法人代表叫張晉源，張曾與民眾黨立委黃國昌一同創立「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」。

王義川表示，徐巧芯當時揭露時說是民眾投訴提供檢舉，但有媒體自己拍到新聞照片不報導，用民眾名義丟給徐？這是什麼邏輯？徐怎麼拿到的，應對外說明。王也質疑，黃國昌有沒有跟凱思國際相關人員有相關聯繫討論？

另外被問到上次與徐巧芯在貴賓室巧遇是否合理？王義川說，貴賓室不是公開場合，且華航貴賓室也規定不可騷擾其他客人，所以他已具名跟華航提出要求，討論是否要禁止徐巧芯再進去貴賓室。

對此，徐巧芯回應，「關於王義川今天的連連看記者會，看了以後滿頭霧水。我不認識那間公司以及他今天所說的人，照片如我先前所說，我是接到民眾提供檢舉。至於他對華航貴賓室的要求，隨便王大立委」。徐巧芯也強調，自己不認識張晉源、凱思國際有限公司負責人李麗娟、求真民調總經理關智宇。

另外徐巧芯更在社群媒體Threads上表示，是民眾提供，不是民眾黨提供，不要耳背好嗎；徐附上「王義川的假議題四步驟實戰演練」圖，內容包括1.設定假議題；2.製造梗圖；3.當事人澄清；4.用澄清再次攻擊。

▼徐巧芯22在Threads上嗆王義川「不要耳背」。（圖／翻攝自徐巧芯Threads）