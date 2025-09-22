　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不認識凱思國際　徐巧芯貼「假議題4步驟」嗆王義川：不要耳背好嗎

▲國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

對於被民進黨立委王義川今（22日）質疑與「凱思國際有限公司」關係，國民黨立委徐巧芯回應，他不認識那間公司以及他王義川今所說的人，並用「王義川的假議題四步驟實戰演練」，嗆王不要耳背。另有關王義川具名跟華航提出要求，討論是否要禁止徐巧芯再進去貴賓室，徐說，隨便王大立委。

王義川22日舉辦「『跟蹤政敵、政治醜聞 』-偷拍集團現形」記者會，指自己去年被徐巧芯爆料闖紅燈違規左轉後報案，近期收到不起訴處分書，得知4名跟蹤者受雇於「凱思國際有限公司」，且自稱是媒體，而該公司曾投資《民報》媒體，2022年4月派駐在該媒體的法人代表叫張晉源，張曾與民眾黨立委黃國昌一同創立「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」。

王義川表示，徐巧芯當時揭露時說是民眾投訴提供檢舉，但有媒體自己拍到新聞照片不報導，用民眾名義丟給徐？這是什麼邏輯？徐怎麼拿到的，應對外說明。王也質疑，黃國昌有沒有跟凱思國際相關人員有相關聯繫討論？

另外被問到上次與徐巧芯在貴賓室巧遇是否合理？王義川說，貴賓室不是公開場合，且華航貴賓室也規定不可騷擾其他客人，所以他已具名跟華航提出要求，討論是否要禁止徐巧芯再進去貴賓室。

對此，徐巧芯回應，「關於王義川今天的連連看記者會，看了以後滿頭霧水。我不認識那間公司以及他今天所說的人，照片如我先前所說，我是接到民眾提供檢舉。至於他對華航貴賓室的要求，隨便王大立委」。徐巧芯也強調，自己不認識張晉源、凱思國際有限公司負責人李麗娟、求真民調總經理關智宇。

另外徐巧芯更在社群媒體Threads上表示，是民眾提供，不是民眾黨提供，不要耳背好嗎；徐附上「王義川的假議題四步驟實戰演練」圖，內容包括1.設定假議題；2.製造梗圖；3.當事人澄清；4.用澄清再次攻擊。

▼徐巧芯22在Threads上嗆王義川「不要耳背」。（圖／翻攝自徐巧芯Threads）

▼徐巧芯22在Threads上嗆王義川「不要耳背」。（圖／翻攝自徐巧芯Threads）

09/22

482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」
「檢連30問」都拒答！　李文娟泣訴：檢調問案很兇
快訊／飾金再飆新天價　銀樓老闆：拿8兩來給你百萬

機場貴賓室被徐巧芯硬合照　王義川要華航檢討：是否禁止徐進入

機場貴賓室被徐巧芯硬合照　王義川要華航檢討：是否禁止徐進入

藍委徐巧芯日前自掏腰包犒賞助理前往捷克員工旅遊，出境前在華航貴賓室巧遇綠委王義川，徐巧芯假裝是粉絲上前要合照，舉起手機自拍，最後摘下墨鏡露出真面目，讓王義川起身離場，「不想理妳啦！」這段插曲也引起網友熱議。王義川今（22日）也還原當時過程，並強調，華航貴賓室並非公開場合，他已具名向華航提出要求檢討此事，並討論以後是否要禁止徐巧芯進去。

點名黃國昌、徐巧芯回應　王義川喊抓到偷拍者了：台灣政治史醜聞

點名黃國昌、徐巧芯回應　王義川喊抓到偷拍者了：台灣政治史醜聞

杜秉澄羈押18月喊冤　頭埋馬桶自殘遭上銬

杜秉澄羈押18月喊冤　頭埋馬桶自殘遭上銬

鄭麗文問立委如何兼任黨魁？　羅智強以黃國昌舉例：成功的典範

鄭麗文問立委如何兼任黨魁？　羅智強以黃國昌舉例：成功的典範

華航12月3日直飛鳳凰城

華航12月3日直飛鳳凰城

關鍵字：

王義川徐巧芯凱思國際有限公司黃國昌華航貴賓室

讀者迴響

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

