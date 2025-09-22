柯文哲昔猛攻「五大弊案」　胡志強挺郝龍斌選黨魁：你都沒回嘴

▲胡志強陪同郝龍斌拜會全國公教軍警消聯合總會。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉10月18日登場，候選人郝龍斌今（22日）在台中前市長胡志強陪同下，拜會全國公教軍警消聯合總會。胡志強以「手足之交」形容郝龍斌，不過，胡雖喊話郝龍斌務必要讓「藍白合」密切結合，但同時也提到台北市前市長柯文哲當年砲轟郝龍斌的五大弊案，「記得嗎？你本人也沒有回嘴啊！『五大弊案』最後還被他（柯文哲）自己改成五大案！」

胡志強致詞時指出，國民黨的路線是「親美、和中、友日」，而郝龍斌提出「親美不跪美、和中不舔共、友日不媚日」，這話真的講到心裡去了，讓台灣人都覺得國家有方向、有立場，有自己的堅持，中華民國再小也是正正當當的國家，在努力之下，打開自己的局面，「郝龍斌這幾句話讓我感到相當厲害！比我厲害多了！」

胡志強表示，這次郝龍斌出來選，真的是他心目中的理想牌，這次郝龍斌肯出來，一定會帶來一個乾淨的台灣，而他也有幾個意見要報告給郝龍斌聽，第一、目前的國民黨工作，絕對是「白」比「綠」重要，藍跟白要密切結合，決然不可分，綠根本不重要；第二、國民黨很努力要增加年輕黨員，聽說目前的年輕黨員比例是10％，還是太少，65歲以上還是最多。

胡志強接著提到，第三、將來郝龍斌當選黨主席，對於現在的國民黨主席候選人，郝喜歡用的人都不要排斥，「以你的個性，當年被人家罵郝龍斌『五大弊案』，記得嗎？你本人也沒有回嘴啊！『五大弊案』最後被他（柯文哲）自己改成五大案」。

胡志強強調，自己現在最希望的，就是參選黨主席的六位候選人不要黨內開打，不要影響將來的團結，希望郝龍斌將來考慮副主席、秘書長人選，如果現在的黨主席候選人之中有可用的人，郝龍斌應該放大胸懷，納入所有豪傑為黨奮鬥。