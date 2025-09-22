陳佩琪爆柯文哲疑染HPV！　他指違反醫生倫理：柯同意公開嗎

▲陳佩琪爆柯文哲疑似感染HPV。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案遭羈押一年，近日交保返家後，其妻、退休醫師陳佩琪多次在臉書公開柯的身體狀況，甚至提及他疑似感染人類乳突病毒（HPV），引發外界熱議。民眾黨前中央委員張益贍對此提出批評，認為即便夫妻關係也不該未經當事人同意就公開病情，直指陳佩琪的行為已違反醫師倫理。

陳佩琪在臉書發文，談及柯文哲臀部傷口的情況，表示有醫師曾診斷為接觸性皮膚炎，推測與久坐及衣物摩擦有關，她個人也傾向認同此說法。她補充，先前所提「可能是感染」的說法，是柯文哲根據自身觸診後的猜測，懷疑為人類乳突病毒引起的疣症狀。據稱北所醫師曾以乾冰為他進行三次治療，但效果並不明顯。

這番言論引來前民眾黨中央委員張益贍的質疑，他在臉書發文指出，即使陳佩琪與柯文哲為夫妻關係，也不應逕自公開病情，因病人隱私受到法律與醫療倫理的保障。他直言，「請問陳佩琪醫師，柯文哲有同意嗎？」

針對有網友留言認為陳佩琪已屆退休身分，質疑醫師法是否仍適用，張益贍回應表示，雖不受醫師法直接規範，但陳仍違反作為醫師應有的倫理標準。他強調，「她是退休醫生，不受醫師法規範，但還是違反醫師倫理。」

事件引發醫界與網路輿論兩極反應，有人認為陳佩琪只是表達對丈夫健康的關切，也有人認為她身為醫師，即便已退休，仍應遵守基本的隱私與倫理界限。至於柯文哲本人是否知情或同意相關發言，則尚未公開說明。