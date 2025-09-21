立院新會期3大修法目標　藍白恐不合

▲民眾黨將俗稱柯文哲條款的《刑事訴訟法》修正案列為第一要務。（圖／記者黃克翔攝）



記者張靖榕／綜合報導

立法院新會期於近日開議，藍白陣營是否延續合作對抗民進黨受到矚目。在此背景下，包含柯文哲條款、代理孕母相關修法，以及停砍軍公教年金等三項法案，因藍白立場不一，被視為本會期最需化解歧見、爭取共識的核心議題。

民眾黨立法院黨團已公布新會期優先法案，重點包括《刑事訴訟法》修正案，即俗稱的「柯文哲條款」，針對「有勾串之虞」作為羈押理由的適用條件進行檢討；另也推動《人工生殖法》修法，尋求合法化代理孕母。國民黨方面，則由黨團書記長羅智強率先表態，將「停止逐年遞減軍公教年金」列為優先推動目標，然而此舉與民眾黨的立場明顯衝突。

《聯合報》報導，以年金改革為例，民眾黨主席黃國昌明確表示，反對回復至2017年年改前水準，強調年改「不走回頭路」。對此，全國公務人員協會前理事長李來希公開批評黃國昌，指「停止遞減退休所得」不等於「恢復原制」，質疑其「是真不懂還是裝蒜」。

至於「柯文哲條款」，國民黨立委吳宗憲認為可接受適度修法，但反對刪除「有串證之虞」等現行羈押事由，主張應增設門檻，例如要求檢方提出更具體的證明責任。民眾黨立委林國成則表示，目前條文賦予檢察官過大心證空間，已造成濫權之虞，應由藍白共同釐清並協商修正。

整體而言，雖然藍白在立法院握有主導修法的實力，三大議題的推進，仍須雙方調整立場與互讓空間，才能確保合作成果不致流於形式。