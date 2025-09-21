　
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲多次被凌晨查行蹤　高檢署：出現4次告警

▲▼ 台北地院審理京華城案李文宗作證柯文哲出庭-柯文哲 。（圖／記者黃克翔攝）

▲高檢署表示，柯文哲的腳環確實有出現4次告警，已請廠商改善外部訊號強度。（資料照／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲日前以7,000萬元交保，其中一項附加條件是電子監控，不過柯妻陳佩琪指稱，每天凌晨3點至5點間，幾乎都有監控中心打電話查行蹤，導致睡不好。對此，高檢署則回應，因為柯文哲的腳環確實有出現告警，9日至20日之間分別出現1次低電量、3次離線，科控中心才會按照作業流程聯繫，已請廠商改善外部訊號強度。

陳佩琪20日在社群平台發文，講述柯文哲回家生活後的狀況，文中提及了睡眠品質不佳、回家以後更加惡化，理由是「現在每天半夜幾乎都有監控中心打電話來查行蹤」，除了某一次是深夜11點以外，幾乎都是清晨3點至5點間打電話。

雖然已請柯文哲睡到臥室大床的靠窗處，但訊號仍舊沒有比較好。陳佩琪稱，白天除了出庭時監控中心打來查行蹤、惹得審判長不高興那次以外，平時都沒有問題，「到了晚上才會出現訊號不良。」

對此，高檢署則回應，科技設備監控中心是司法院及法務部所共同建置，委託高檢署承辦科控的業務。柯文哲戴上電子腳環以後，9日至20日間曾出現4次告警，分別是1次低電量及3次離線告警。

出現告警以後，科控中心依照相關規定，即時撥打對話、確認當事人的行蹤，才會在凌晨進行聯繫。高檢署還說，已經聯繫承包廠商，檢視出現斷訊的原因，並且請廠商優化外部訊號的強度，若是因住處的特定區域訊號不佳才導致，會依照承辦法官的具體指示進行調整、改善。

柯文哲驚傳染HPV　北市看守所回應了

柯文哲驚傳染HPV　北市看守所回應了

前台灣民眾黨主席柯文哲交保回家後身體狀況引起外界關注，妻子陳佩琪在社群媒體上陳述，柯文哲在看守所期間出現多項不適症狀，包括臀部兩側出現對稱的大型傷口，疑似因馬桶清潔不良或長時間與地板、馬桶接觸所致，疑感染 HPV（人類乳突病毒），另柯在北所被遞送食物場景，就如拿廚餘餵貓狗一樣。台北看守所也對此發布聲明回應。

柯文哲臀部對稱傷口疑染HPV　醫分析病灶：仍須採檢確認

柯文哲臀部對稱傷口疑染HPV　醫分析病灶：仍須採檢確認

柯文哲戴電子腳鐐睡不好？　陳佩琪：監控中心每天凌晨打電話查行蹤

柯文哲戴電子腳鐐睡不好？　陳佩琪：監控中心每天凌晨打電話查行蹤

民眾黨拋聯合政府　郝龍斌不反對

民眾黨拋聯合政府　郝龍斌不反對

郝龍斌談與柯文哲恩怨　「我母親當年很痛苦」

郝龍斌談與柯文哲恩怨　「我母親當年很痛苦」

