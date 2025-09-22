遺產「1重要觀念」一票人搞錯！　律師：兄弟姊妹繼承多3倍

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

遺產繼承問題是每個家庭可能會面臨的課題之一。知名律師顏紘頤近日指出，繼承法上有個觀念經常被誤解，於是發文做詳細解釋，同時更叮囑「如果無子女的狀況下，想要多留遺產給另一半，記得一定要立遺囑。」

顏紘頤在粉專提到，配偶並非第一順序的法定繼承人，而是「當然繼承人」。而遺產是由「配偶組」與「血親組」繼承人共同來繼承，「配偶組」僅限配偶本人；「血親組」則依序為直系卑親屬（子女）、父母、兄弟姊妹、祖父母。

簡單來說，若亡者沒有子女，遺產就是由配偶與血親這一組的次順序法定繼承人共同繼承；如果無子女，父母也已過世，配偶即是跟兄弟姐妹一起繼承。

顏紘頤也提醒道，當子女想將過世父母的遺產全數留給另一方，切勿以「拋棄繼承」處理，否則遺產可能轉由叔伯姑姑等親屬分食。至於正確做法，是透過「遺產分割協議」，由繼承人共同協議將財產分配給存活的父親或母親。

當然，即使預立遺囑，也無法完全避免兄弟姊妹享有「特留分」，不過想要降低衝擊，只能於生前預先做財產規劃。顏紘頤直言，遺囑雖然不能消滅兄弟姊妹的特留分；但沒有遺囑的話，兄弟姊妹可繼承的部分將是「應繼分」，比僅有特留分時多出三倍。

最後，他強調，若沒有子女，想要盡可能將遺產留給另一半，務必立遺囑，並及早進行財產規劃，才能避免爭產糾紛。

