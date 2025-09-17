快訊／弘仁會水房洗錢3.5億　3律師「手機偷拍筆錄」遭拘提

記者劉昌松／台北報導

竹聯幫弘仁會成員涉嫌成立水房，幫詐團洗錢4年經手3.5億元，檢警近日發動偵查時，赫然發現竟然有成員握有偵查筆錄的翻拍照片，追查發現鄭皓文、單鴻均、秦睿昀3名律師，涉嫌利用陪偵、律見機會，將偵查秘密洩漏給水房上游。檢警16日起大規通知近百人到案，3名涉案律師17日遭拘提移送台北地檢署等候偵訊。

▲律師鄭皓文因涉嫌洩漏偵查秘密給詐團水房成員，遭檢警拘提到案 。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，本案起源於士林地檢署偵辦「台版柬埔寨」凌虐61求職案，檢警從已被二審判處無期徒刑的主嫌「藍道」杜承哲，及同案被告手機還原，發現另1個與弘仁會有關的另水房從2021年4月起，協助投資詐諞集團洗錢3.5億元，超過120人受害。

▲▼律師秦睿昀(上)、單鴻均(下) 。（圖／記者劉昌松攝）

檢警先前已陸續將多名涉案水房成員聲押禁見獲准，逐步收網時發現，偵查中應秘密事項外洩，調查懷疑有律師利用在警局陪同偵訊的時候，偷偷開啟手機內的通訊軟體，使用拍照功能，將警詢筆錄即時回傳給上游，另外還會趁律見機會，向在押被告探詢供述內容。

▲多名涉水房洗錢案的相關人士16日晚間陸續到北檢接受詢問。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官陳玟瑾16日指揮新北市刑大等警方單位，搜索律師事務所在內10個地點，並拘提9名被告，同步提訊、通知近70名涉案人員到案說明，其中陳姓兄弟、鄭皓文、單鴻均、秦睿昀3名律師分別被依詐欺、洩密等罪嫌移送北檢偵辦。