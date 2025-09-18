律師陪同勞資調解！台南勞工局推五心服務　王鑫基：勞權第一

▲台南市勞工局推動律師陪同調解服務，讓勞工在勞資爭議中獲得專業協助。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實黃偉哲市長「希望家園」施政願景，台南市勞工局推動「律師陪同勞工調解」服務，透過專業律師在調解前細心解說法令、調解時陪同勞工出席，讓勞工安心面對勞資爭議。

勞工局18日舉辦記者會，邀請得智法律事務所楊汶斌律師分享經驗，強調此措施有助於維護勞工權益，並促進勞資雙方和諧。

勞工局長王鑫基表示，2024年度共受理1878件勞資爭議案件，其中「工資」與「資遣費」爭議合計逾六成八，顯示影響層面不僅關乎勞工個人生計，更牽動家庭經濟。勞動部推動法律扶助提前介入，台南市則主動徵詢勞工意願，安排律師陪同調解，使紛爭得以在訴訟前圓滿解決。

勞工局統計，2024年參與勞資爭議調解的人數為2812人，男性1453人（占51.67%）、女性1359人（占48.33%），呈現男性略多。類型上，工資爭議男性較多，而資遣費爭議則是女性比例更高。楊汶斌律師指出，陪同律師可協助勞工釐清加班費、資遣費及退休金計算等盲點，讓訴求更具體，調解過程更順暢。他強調，律師陪同不僅能讓勞工明確掌握自身權益，也能讓資方及早評估訴訟風險，對雙方都有助益。

王鑫基局長最後表示，勞工往往是弱勢一方，市府除設有勞工諮詢專線、律師臨櫃免費諮詢外，更透過律師陪同調解，讓勞工權益在訴訟前就能獲得保障，幫助勞工早日恢復生活秩序，落實「弱勢優先、勞權第一」的政策目標。