　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾力挺好友「現在卻被當祭品」　百萬網紅爆心寒：很失望

▲Cheap。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

▲Cheap。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅林辰近日拍片，點名Cheap、百靈果、呱吉是極端社會的推手。對此，百萬網紅Cheap錯愕表示，林辰是認識5年的好友，自己也曾在他被炎上時，選擇挺對方，沒想到現在卻被當成祭品，「實在令人失望。」

Cheap今在臉書提到，「林辰做一支影片，說Cheap、百靈果、呱吉是極端社會的推手，然後主要在罵我，其實我不爽的不是內容，而是林辰是我認識5年的朋友，竟然要這樣踩朋友換流量？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他傻眼表示，林辰的影片屬典型同溫層爽片，選擇批評三位相對溫和的創作者，卻對社會上真正的極端言論視而不見，「去年八炯、閩南郎用造假的影片獵巫鐘明軒，魚乾去成都被抹收紅錢，一堆YouTuber活在恐懼中，深怕自己成為受害者，你林辰當初還喊『停止獵巫』結果被自己人出征，這些你都忘了？」

對於影片指控自己沉迷政治，Cheap以數據回擊，表示林辰過去1年上傳7支影片，其中3支涉及政治，占比約43%；而他則上傳44支影片，僅1支談政治，占比約2%，「到底誰比較沉迷政治？」

Cheap也回憶道，自己曾在林辰偽造柯文哲音檔事件中，基於友情而未公開評論；如今林辰卻公開攻擊他，讓他十分心寒，「我曾保護你，如此你卻回過頭，為了討好同溫層踩我？我想這不是評論的問題了，而是我把你當朋友，你把我當祭品，實在令人失望。」

對此，網友們紛紛回應，「你用真心拿他當朋友，他拿你當流量的素材」、「你當他兄弟，他當你契弟」、「合法的飯比較香罷了」、「等等...林辰是是誰？」「被朋友背叛這件事真的痛」。

►釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」
►樺加沙來勢洶洶！他一早被警報吵醒「看窗外嚇壞」：拜託快遠離
►H-1B簽證費暴漲300萬！　旅美教授預言「最快30天轉彎」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」
「檢連30問」都拒答！　李文娟泣訴：檢調問案很兇
快訊／飾金再飆新天價　銀樓老闆：拿8兩來給你百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

整個家因「1顆行動電源」燒光！他心酸喊：這類千萬別買

滷香衝出來！雲林神級滷肉飯節開跑　縣府大廳1500碗免費開吃

「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打「失智針」喊值得

韓男搭訕約開房　妹子用1招「高EQ拒絕」！對方下秒道歉

颱風天「過敏通常更嚴重」　醫曝原因...長知識了

台積電200塊時就喊買！「現在1330了」財經網美笑：會講到80歲

到大溪別只逛老街！太武藝術季開跑　《將軍小館》×家工特展×駐村藝術跨界創作成最新打卡點

她贊成「月薪5萬以下免稅」釋放更大消費力！網支持：比普發1萬好

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

整個家因「1顆行動電源」燒光！他心酸喊：這類千萬別買

滷香衝出來！雲林神級滷肉飯節開跑　縣府大廳1500碗免費開吃

「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打「失智針」喊值得

韓男搭訕約開房　妹子用1招「高EQ拒絕」！對方下秒道歉

颱風天「過敏通常更嚴重」　醫曝原因...長知識了

台積電200塊時就喊買！「現在1330了」財經網美笑：會講到80歲

到大溪別只逛老街！太武藝術季開跑　《將軍小館》×家工特展×駐村藝術跨界創作成最新打卡點

她贊成「月薪5萬以下免稅」釋放更大消費力！網支持：比普發1萬好

PLG新軍洋基工程首名洋將來了！前T1冠軍中鋒庫薩斯加盟

縣市長財產申報　徐榛蔚夫婦背債4479萬、林姿妙無資產卻背千萬債務

高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

五大信賴產業＋AI新十大建設　何晉滄：打造台灣「經濟日不落國」

北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集

犯保士林分會快閃市集　法務部保護司正副司長掏腰包支持

樺加沙強襲東富公路預警性封閉　泰源派出所協助交管

雲林開學3週校園流感大爆發！累計60班停課...幼童高燒不退喪命

重大升級！美國擬祭「全面制裁」　報復國際刑事法院調查以色列

接棒中島美嘉！　徐若瑄登Billboard Live開唱「時間點曝光」

【上班遲到的理由】浪貓搶佔機車伸手玩鑰匙　女直接被萌翻XD

生活熱門新聞

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

台東明停班課！全台明日停班課一覽

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

宜蘭狂風暴雨卻要上班！　民眾怒火燒代理縣長

釋昭慧月薪14萬全捐出！運彩公會理事長回應了

樺加沙才要離開　可能又有新颱風模擬路徑曝

樺加沙最近台灣一條紫　花蓮超大豪雨

在英國被撞肩膀！4女突扯她頭髮甩到牆上

遺產「1重要觀念」一票人搞錯！律師：兄弟姊妹繼承多3倍

18歲新兵打靶重創「左眼球沒了」　律師提1點喊怪！

更多熱門

相關新聞

高雄市政府爆科長霸凌部屬　人事處回應了

高雄市政府爆科長霸凌部屬　人事處回應了

高雄市政府驚傳霸凌！有網友連日在網路爆料指稱，人事處一名許姓科長殘害同仁，職場霸凌案成立，但僅調離職位，控訴「未接受處分，天理不容」。對此，市府人事處證實此事，但澄清是先行調整被申訴人職務，後續移由考績會審議相關行政責任及懲處。

新竹4死車禍！事發前聚會歡唱畫面曝　友不捨：兄弟一路好走

新竹4死車禍！事發前聚會歡唱畫面曝　友不捨：兄弟一路好走

Ryu小三女畫家宣布恢單！　5字洩分手心聲

Ryu小三女畫家宣布恢單！　5字洩分手心聲

咪妃自爆不愛穿內衣　「粉絲憂變形下垂」

咪妃自爆不愛穿內衣　「粉絲憂變形下垂」

女網紅搭船遭捲入螺旋槳！提告船長結果曝

女網紅搭船遭捲入螺旋槳！提告船長結果曝

關鍵字：

網紅友情網紅圈熱議背叛

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

台東明停班課！全台明日停班課一覽

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面