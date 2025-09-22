曾力挺好友「現在卻被當祭品」　百萬網紅爆心寒：很失望

▲Cheap。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

網紅林辰近日拍片，點名Cheap、百靈果、呱吉是極端社會的推手。對此，百萬網紅Cheap錯愕表示，林辰是認識5年的好友，自己也曾在他被炎上時，選擇挺對方，沒想到現在卻被當成祭品，「實在令人失望。」

Cheap今在臉書提到，「林辰做一支影片，說Cheap、百靈果、呱吉是極端社會的推手，然後主要在罵我，其實我不爽的不是內容，而是林辰是我認識5年的朋友，竟然要這樣踩朋友換流量？」

他傻眼表示，林辰的影片屬典型同溫層爽片，選擇批評三位相對溫和的創作者，卻對社會上真正的極端言論視而不見，「去年八炯、閩南郎用造假的影片獵巫鐘明軒，魚乾去成都被抹收紅錢，一堆YouTuber活在恐懼中，深怕自己成為受害者，你林辰當初還喊『停止獵巫』結果被自己人出征，這些你都忘了？」

對於影片指控自己沉迷政治，Cheap以數據回擊，表示林辰過去1年上傳7支影片，其中3支涉及政治，占比約43%；而他則上傳44支影片，僅1支談政治，占比約2%，「到底誰比較沉迷政治？」

Cheap也回憶道，自己曾在林辰偽造柯文哲音檔事件中，基於友情而未公開評論；如今林辰卻公開攻擊他，讓他十分心寒，「我曾保護你，如此你卻回過頭，為了討好同溫層踩我？我想這不是評論的問題了，而是我把你當朋友，你把我當祭品，實在令人失望。」

對此，網友們紛紛回應，「你用真心拿他當朋友，他拿你當流量的素材」、「你當他兄弟，他當你契弟」、「合法的飯比較香罷了」、「等等...林辰是是誰？」「被朋友背叛這件事真的痛」。

