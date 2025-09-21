人力仲介聯手電子支付　鎖定83萬移工推普惠金融

▲全盈+PAY將率先進駐東南亞商店，讓移工在熟悉的購物環境中，也能享受便捷支付與回饋優惠。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

為滿足全台超過83萬名移工的金融服務需求，人力仲介業者「美家人力」宣布，將與電子支付品牌「全盈+PAY」展開策略合作，計畫整合跨境匯款與在地消費支付，打造一站式的金融生態圈，推動普惠金融的應用。

根據勞動部最新統計，在台移工人數已突破83萬大關。美家人力指出，移工在扣除匯回母國的款項後，每年仍在台灣創造超過千億元的消費商機，是不可忽視的經濟動能。然而，過去移工的金融服務多半集中在薪資發放與跨境匯款，在地生活的消費支付則較為零散。

美家人力過去以提供移工安全、合法的跨境匯款服務為主，此次與全盈+PAY合作，旨在將金融服務從匯款延伸至日常消費。未來，移工與新住民不僅能透過既有服務匯款回鄉，在台生活也能使用全盈+PAY進行轉帳、消費，並享有支付回饋與優惠，藉此降低金融服務的門檻與成本。

美家人力董事長林淑如表示，此次合作希望能協助移工與新住民更好地融入台灣社會，將跨境金融與在地消費場景串聯，提供更全面的解決方案。

全盈+PAY總經理劉美玲則觀察到，隨著移工在台居留時間拉長，其生活與消費模式也日益在地化，包含在台旅遊、透過電商購物寄送商品回家鄉等。她指出，雙方預計在今年第四季展開深度合作，將優先拓展移工經常消費的通路與場景，例如東南亞商店、美髮美甲店等，建構更友善的金融環境。

業者期望透過美家人力長期深耕的東南亞社群網絡，結合全盈+PAY的數位金融技術，能有效串接金融斷點，不僅提升移工生活的便利性，也進一步深化其對台灣在地經濟的貢獻。

▲在台移工透過手機使用全盈+PAY，跨境匯款與日常支付一手掌握，金融服務更便利。（圖／記者游瓊華翻攝）