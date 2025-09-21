　
社會 社會焦點 保障人權

台中男載友衝汽旅開毒趴半路被攔查　搜出多種毒品市值20萬

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方在陳男車內查獲K他命等毒品。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市陳姓男子昨天（20日）晚間開車載著鄭姓友人，準備前往汽車旅館開趴，途中遇到警方取締酒駕，員警聞到車內疑有毒品氣味，盤查後起獲市值約20萬元的「喪屍煙彈（依托咪酯煙彈）」、K他命等毒品，且陳、鄭驗尿後呈毒品反應，警方認定有毒駕行為，偵訊後依法送辦。

台中第四警分局指出，黎明派出所昨晚11時許，於台74線快速道路五權西路匝道口執行取締酒駕勤務時，攔查1輛租賃自小客車，員警請駕駛搖下車窗受檢時，立即聞到濃烈毒品氣味，要求盤查。

駕駛陳男（21歲）及坐在副駕駛座的鄭男（21歲），見大批警力上前，神色慌張、言詞閃爍，經警方搜查，在車內起獲K他命8包（毛重48.95公克）、依托咪酯煙彈7顆（毛重42.63公克）及毒咖啡包12包（毛重32.04公克），市價約20萬元。

據查，陳、鄭相約昨晚前往汽車旅館開毒趴，車輛載有不少毒品，半途遭警方查獲，2人驗尿後也呈現毒品陽性反應，警詢後依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，毒駕部分，警方也依法告發。

第四警分局呼籲，吸毒後駕車不僅嚴重危害自身安全，更威脅其他用路人生命。警方對酒駕與毒駕均採取零容忍態度，將持續強力執法，提醒民眾切勿以身試法。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

高中女生造謠放颱風假抓到了！南市府研議重罪法辦...校方將懲處

獨／高雄市政府爆長官霸凌！調離現職沒處分遭控「天理不容」

快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女釀2死　駕駛、雇主雙雙交保

竹市私有地整片圍牆疑遭強風吹塌！倒楣轎車停旁邊遭砸

淡水行車糾紛！賓士男攔車亮鋁棒恐嚇　他全程蒐證：小心這輛車

苗栗打詐全國乙組冠軍獎勵翻倍　鍾東錦加碼頒發榮譽縣民

快訊／彰濱海堤浮屍今移出！是否為失蹤60天阿公待DNA鑑定

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

桃園街友搶地盤鬧出人命！他遭痛毆送醫不治　兇嫌躲新北落網

冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事

台中警車起火路人驚呼　分局說明原因

台中警車起火路人驚呼　分局說明原因

網路流傳一段影片，今天（21日）凌晨發生有警車後車廂不明原因起火，2名警員趕緊拿滅火器滅火，過程遭民眾拍下PO網。經查，該輛警車隸屬台中市第五警分局，警方表示，該車為警用巡邏車，執行取締酒駕後返回駐地途中，車上備用電瓶起火，經員警迅速處置，火勢未擴大，僅電瓶外觀有輕微膠化，無人受傷。

即／台中21歲女失聯墜15樓喪命！家屬心碎

即／台中21歲女失聯墜15樓喪命！家屬心碎

台中移工疑被嫌音樂太大聲　持刀殺傷3同事逃逸

台中移工疑被嫌音樂太大聲　持刀殺傷3同事逃逸

通訊行供4千門號結詐團　騙250人拐走5億

通訊行供4千門號結詐團　騙250人拐走5億

九州總裁陳政谷聲請解除報到被駁回

九州總裁陳政谷聲請解除報到被駁回

