台中男載友衝汽旅開毒趴半路被攔查　搜出多種毒品市值20萬

▲警方在陳男車內查獲K他命等毒品。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市陳姓男子昨天（20日）晚間開車載著鄭姓友人，準備前往汽車旅館開趴，途中遇到警方取締酒駕，員警聞到車內疑有毒品氣味，盤查後起獲市值約20萬元的「喪屍煙彈（依托咪酯煙彈）」、K他命等毒品，且陳、鄭驗尿後呈毒品反應，警方認定有毒駕行為，偵訊後依法送辦。

台中第四警分局指出，黎明派出所昨晚11時許，於台74線快速道路五權西路匝道口執行取締酒駕勤務時，攔查1輛租賃自小客車，員警請駕駛搖下車窗受檢時，立即聞到濃烈毒品氣味，要求盤查。

駕駛陳男（21歲）及坐在副駕駛座的鄭男（21歲），見大批警力上前，神色慌張、言詞閃爍，經警方搜查，在車內起獲K他命8包（毛重48.95公克）、依托咪酯煙彈7顆（毛重42.63公克）及毒咖啡包12包（毛重32.04公克），市價約20萬元。

據查，陳、鄭相約昨晚前往汽車旅館開毒趴，車輛載有不少毒品，半途遭警方查獲，2人驗尿後也呈現毒品陽性反應，警詢後依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，毒駕部分，警方也依法告發。

第四警分局呼籲，吸毒後駕車不僅嚴重危害自身安全，更威脅其他用路人生命。警方對酒駕與毒駕均採取零容忍態度，將持續強力執法，提醒民眾切勿以身試法。