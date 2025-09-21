　
國際

台灣「營多麵」檢出致癌農藥　印尼國內檢測正常：安全無虞

▲▼印尼出口速食湯麵「營多麵」被檢出農藥殘留含量不符規定。（圖／衛生福利部食品藥物管理署）

▲印尼出口速食湯麵「營多麵」被檢出農藥殘留含量不符規定。（圖／衛生福利部食品藥物管理署）

記者張方瑀／綜合報導

印尼知名速食麵品牌營多（Indomie）青檸雞湯口味近日在台灣被驗出含有國內禁用的一級致癌農藥環氧乙烷（EtO），引發消費者疑慮。不過，印尼食品藥物監督管理局18日發布最新說明，強調經檢測結果顯示，相關產品在印尼「未檢出」EtO及其衍生物，符合國內食品安全標準，可安心食用。

台灣食品藥物管理署（TFDA）日前公布，在邊境抽驗時於營多調味粉中檢出0.1毫克／公斤的EtO，依照當地規範超出容許值，因此要求退運或下架處理。

印尼食品藥物監督管理局（BPOM）則立即針對同一批次的留樣產品進行檢驗，結果顯示EtO與2-氯乙醇（2-CE）皆「未檢出」，檢測靈敏度甚至低於0.005毫克／公斤。

BPOM強調，依印尼規定，EtO的最高容許量為0.01毫克／公斤，檢測結果顯示完全符合標準，也遠低於台灣標準設定值。當局也同步擴大抽樣，檢驗印尼市面上不同批次的營多產品，結果同樣未發現EtO或2-CE。

EtO本身為揮發性氣體，常用作農藥或醫療器材消毒劑，其副產物2-CE則可作為是否曾使用EtO的檢測指標。

BPOM指出，EtO在印尼屬禁止使用的農藥成分，早在2019年即明文規範，但仍設定0.01毫克／公斤的殘留容許值以保障食品安全。

相比之下，美國的標準是7毫克／公斤，新加坡允許香料中最高可含50毫克／公斤，而歐盟則規定EtO與2-CE合計不得超過0.1毫克／公斤。至於國際食品法典委員會（Codex）目前尚未設定統一標準。

BPOM表示，將持續與台灣方面釐清檢驗方法、分析參數與結論依據，確保雙邊資訊透明。當局也強調，會全程監控出口產品，維護印尼食品在國際市場的聲譽，並呼籲業者遵守出口目的地的規範。

同時，BPOM提醒消費者勿過度恐慌，強調應落實「Cek KLIK」檢查原則（檢查包裝、標籤、許可證號與有效期限），才能確保食品安全。

台灣「營多麵」檢出致癌農藥　印尼國內檢測正常：安全無虞

澳洲昆士蘭（Queensland）一名男子今年在印尼峇里島（Bali）離奇身亡，遺體運回澳洲後卻驚見心臟遭移除、留在印尼。整起事件充滿疑點，讓家屬既憤怒又心碎。

印尼營多麵農藥檢測泡麵環氧乙烷致癌

