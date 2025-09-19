　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

有毒蔬菜流到市面　衛生局檢出超標25倍

▲▼有毒蔬菜流到市面　衛生局檢出超標25倍。（圖／桃園市政府衛生局）

▲桃園市衛生局近日對中秋應景食品進行抽驗。（圖／桃園市政府衛生局，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中秋節即將到來，桃園市衛生局近日公布今年度中秋應景食品的抽驗成果，總共檢驗了248件產品，範圍涵蓋月餅、餡料、蛋類、蔬果、烤肉食材到即食熟食及免洗餐具，並擴及超市、超商、五金百貨及網路平台等販售通路。此次抽驗項目包括防腐劑、農藥殘留、重金屬及微生物等多項指標，確保民眾「食的安全」。

其中，「禾崧企業社」的香菜檢測出農藥殘留超標，違反《食品安全衛生管理法》，衛生局已將問題產品移交來源商所轄衛生局後續處理。該香菜檢出三種農藥超標，包括樂滅草（Oxadiazon）殘留0.02ppm（標準值0.01ppm）、撲滅寧（Procymidone）高達0.25ppm（標準值僅0.01ppm，超標25倍）、百克敏（Pyraclostrobin）0.09ppm（標準值0.01ppm）。其餘食品及44件常用蛋類產品則均符合安全標準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局特別呼籲，民眾選購節慶食材時應以可信賴的通路為主，確認產品標示完整，開封後盡快食用並徹底清洗食材，且生熟食需分開處理並充分加熱。烤肉聚會時也要注意食材新鮮與包裝保存方式，建議多選用當季、在地食材以降低農藥殘留風險。若遇消費爭議或食品安全疑慮，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線申訴。完整抽驗資訊已公布於衛生局官網與「桃食安心資訊平台」供查詢。

超標農藥對人體可能造成影響，包括急性中毒、消化不良、神經系統異常、過敏反應，長期攝取則可能提高罹癌或其他慢性疾病風險。民眾應特別留意食材來源與安全。

▲▼有毒蔬菜流到市面　衛生局檢出超標25倍。（圖／桃園市政府衛生局）

▲▼有毒蔬菜流到市面　衛生局檢出超標25倍。（圖／桃園市政府衛生局）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光
隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳
冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事
台中人氣早午餐熄燈！　結束11年開業時光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

定期定額006208！他猶豫「要不要再買0050」　網曝關鍵：不要分散

鷹架拆完了！台中新光三越拚周末復業　市府曝「最後2關卡」

樺加沙將達生命期巔峰　下半天3地嚴防豪雨

快訊／11縣市豪大雨特報！下到明天　大雷雨轟台東

最美禮生遭捲入螺旋槳雙腳留疤！她曝1原因：別以為我有拿賠償金

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

定期定額006208！他猶豫「要不要再買0050」　網曝關鍵：不要分散

鷹架拆完了！台中新光三越拚周末復業　市府曝「最後2關卡」

樺加沙將達生命期巔峰　下半天3地嚴防豪雨

快訊／11縣市豪大雨特報！下到明天　大雷雨轟台東

最美禮生遭捲入螺旋槳雙腳留疤！她曝1原因：別以為我有拿賠償金

控中捷藍線「中央欠約53億補助」　藍委怒撂話：擬將預算退回重編

小龍女李恩菲「樓梯間中空」脫了！倒出超兇上圍 邪惡視角全被拍

快訊／台積電漲30元收1295天價　台股大漲302點至25880

拋黨魁政見！郝龍斌拜會軍公教警消　承諾修法「停砍退休年金」

鄧愷威對道奇3局狂飆6K、大谷兩度成手下敗將　美媒預測最終戰登板日

染燙後不能做的三個NG行為！頻繁用熱工具、高去油洗護都先不要

柯文哲昔猛攻「五大弊案」　胡志強挺郝龍斌選黨魁：你都沒回嘴

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

桃園盃／民安扣倒韓國江北！外隊全淘汰　邱陛詠夢想披中華隊戰袍

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

生活熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

不斷更新／樺加沙顛峰進逼！全台停班課一覽

天佑台灣！　閃過「怪物等級」樺加沙關鍵原因曝

超大樺加沙穩居風王　最新各國路徑一致了

即／明日高雄是否停班課？市府回應了

樺加沙又胖了　連2升級風雨擴半台

更多熱門

相關新聞

穿越府城300年！《熱蘭遮市集》中秋連假重返安平古堡

穿越府城300年！《熱蘭遮市集》中秋連假重返安平古堡

台南首辦的《熱蘭遮市集》將於10月4日至6日中秋連假重返安平古堡，邀請民眾穿越時光，感受17至19世紀府城風貌。市集由阿伯樂戲工場演員演出，呈現西拉雅族、漢人、荷蘭與日本等多元族群生活樣貌，帶來沉浸式歷史文化體驗。

台南建平愛心會中秋送暖！工會與王菁菁加碼禮金禮品滿滿發放

台南建平愛心會中秋送暖！工會與王菁菁加碼禮金禮品滿滿發放

3連假國道車潮最多擠1.3倍　高公局公布「好走時段」

3連假國道車潮最多擠1.3倍　高公局公布「好走時段」

中秋送暖！蒂寶生醫捐250組沐浴乳禮盒慰勞南消第六大隊弟兄

中秋送暖！蒂寶生醫捐250組沐浴乳禮盒慰勞南消第六大隊弟兄

兔 YOU！Zespri 奇異果中秋禮盒

兔 YOU！Zespri 奇異果中秋禮盒

關鍵字：

中秋食品安全桃園市農藥抽驗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

快訊／隋棠反擊了！

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面