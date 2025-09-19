有毒蔬菜流到市面　衛生局檢出超標25倍

▲桃園市衛生局近日對中秋應景食品進行抽驗。（圖／桃園市政府衛生局，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中秋節即將到來，桃園市衛生局近日公布今年度中秋應景食品的抽驗成果，總共檢驗了248件產品，範圍涵蓋月餅、餡料、蛋類、蔬果、烤肉食材到即食熟食及免洗餐具，並擴及超市、超商、五金百貨及網路平台等販售通路。此次抽驗項目包括防腐劑、農藥殘留、重金屬及微生物等多項指標，確保民眾「食的安全」。

其中，「禾崧企業社」的香菜檢測出農藥殘留超標，違反《食品安全衛生管理法》，衛生局已將問題產品移交來源商所轄衛生局後續處理。該香菜檢出三種農藥超標，包括樂滅草（Oxadiazon）殘留0.02ppm（標準值0.01ppm）、撲滅寧（Procymidone）高達0.25ppm（標準值僅0.01ppm，超標25倍）、百克敏（Pyraclostrobin）0.09ppm（標準值0.01ppm）。其餘食品及44件常用蛋類產品則均符合安全標準。

衛生局特別呼籲，民眾選購節慶食材時應以可信賴的通路為主，確認產品標示完整，開封後盡快食用並徹底清洗食材，且生熟食需分開處理並充分加熱。烤肉聚會時也要注意食材新鮮與包裝保存方式，建議多選用當季、在地食材以降低農藥殘留風險。若遇消費爭議或食品安全疑慮，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線申訴。完整抽驗資訊已公布於衛生局官網與「桃食安心資訊平台」供查詢。

超標農藥對人體可能造成影響，包括急性中毒、消化不良、神經系統異常、過敏反應，長期攝取則可能提高罹癌或其他慢性疾病風險。民眾應特別留意食材來源與安全。