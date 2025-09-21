初嚐禁果「下體大出血」！23歲印尼女險喪命　未婚夫太髒害的

▲印尼一對年輕情侶檔在初嚐禁果時發生意外。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

印尼一名23歲女子與未婚夫偷嚐禁果後，下體竟大出血，因此被緊急送往醫院。資深婦科醫師發現其中有異，將未婚夫叫到一旁問話後，才發現男方用手指進行「非自然性行為」，但他個人衛生習慣糟糕，不但留長指甲，還骯髒不已，導致未婚妻下體嚴重受傷，一度命危。

根據《星洲網》引述印尼Instagram帳號「@dokbuckkets」病例分析報導，該名23歲印尼女子某日晚間11時被未婚夫緊急送到醫院急診室，當時她臉色慘白、身體虛弱、四肢冰冷，與此同時下體不停地大量出血，甚至已經浸濕整片成人尿布。

不僅如此，在治療過程中，由於大量失血，女子血壓下降，她身體不斷發抖，更是沒力氣睜開眼睛。未婚夫將她送到醫院時，向接診醫師表示，他們是首次嘗試性行為，沒想到在「初體驗」的過程中，未婚妻下體便開始不斷出血。

由於情況並未好轉，急診室請一名資深婦科醫師前來會診，而他一到現場，隨即將未婚夫拉到一旁，並直接問道，兩人是否涉及「非自然性行為」。

原來在兩人初嘗禁果時，男方使用手指進行非自然性行為，但是他留的是長指甲，且衛生習慣不佳，指縫骯髒，手上甚至還戴著戒指，導致女方下體嚴重受傷。

最終醫療團隊替女子輸血並動手術止血才保住一命，而@dokbuckkets也提醒，千萬不要因為出於好奇做出危險性行為，可能導致性伴侶因此大出血，嚴重者可能休克，甚至死亡，或是因感染導致敗血症。