擔憂全球受衝擊！新加坡總理警告「不台獨、不武統」：勿踩紅線

記者羅翊宬／綜合報導

新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）接受美媒《華爾街日報》專訪表示，隨著全球多極化加速、貿易與安全架構鬆動，衝突風險正在上升，台灣局勢尤其敏感。他呼籲各方應同時遏制中國對台武力威脅，也避免台灣單方面追求獨立，強調任何衝突都可能波及亞洲乃至全球。

黃循財表示，作為全球化受益國，新加坡每年透過港口吞吐數千萬個貨櫃，國際貿易是城市國繁榮的重要支柱。黃循財指出，隨著美國重新調整全球角色、提高關稅並要求盟國自我防衛，世界秩序正變得「更加多極化、競爭激烈、協調性降低」，國際秩序轉型可能「非常混亂、極其困難」。

他警告，歷史上此類重大地緣政治變化往往以全球衝突解決，各國有責任避免重蹈覆轍。

黃循財進一步分析，全球多地存在火藥庫，暴力與衝突日益增加。對於人口約600萬、領土如紐約市大小的新加坡而言，這樣的環境潛藏高度風險。作為首位出生於新加坡獨立後的總理，他特別關注亞洲的台灣議題，強調若台灣發生衝突，亞洲和全球穩定都會受到影響，美中兩大國也會被捲入紛爭。

黃循財指出，中國將台灣視為「紅線中的紅線」、是「一個中國」的一部分，因此任何台灣單方面追求獨立的行動都可能觸發危機。

在國防與安全方面，黃循財表示，新加坡每年投入約GDP 3%的資源，並持續投資國防能力，包括美國訓練的飛行員操作F-16、F-15戰機，以及購買F-35戰機。所有新加坡男性須服兩年兵役，之後持續進入預備役訓練，以確保擁有具威懾力的部隊，而正是這種能力與全民國防精神，使新加坡在過去60年間維持和平穩定。

黃循財也表示，新加坡長期以來支持美國更多參與本地區事務，無論軍事或經濟上，都扮演著平衡中國影響的角色。但他同時強調，新加坡希望保持自主決策空間，不被迫選邊站，走中間路線，並持續透過外交與對話降低衝突風險。

黃循財提醒，各國和多邊機構都應認真看待台海局勢，尋求方法維持現狀與和平，同時確保不因單方面行動而引發危機。