溺斃1.5米深泳池！澳男遊峇里島離奇死亡　遺體「心臟消失了」

▲23歲男子拜倫在峇里島溺斃。（圖／翻攝自Instagram）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲昆士蘭（Queensland）一名男子今年在印尼峇里島（Bali）離奇身亡，遺體運回澳洲後卻驚見心臟遭移除、留在印尼。整起事件充滿疑點，讓家屬既憤怒又心碎。

死因成謎 泳池溺斃說法惹質疑

來自昆士蘭努沙（Noosa）的23歲男子拜倫（Byron Haddow），於5月26日被發現昏迷漂浮在峇里島一間私人別墅的泳池內。當地醫院開立的死亡證明寫著死因是溺水，隨後遺體被送往殯儀館準備遣返回布里斯本（Brisbane）。

但拜倫的情況卻與「溺水」說法不符。他身高約178公分、游泳能力佳，卻被發現倒在深度僅150公分的泳池裡。驗屍也發現他身上有多處割傷、瘀青，浴巾上甚至還沾有血跡，疑點重重。

驚覺心臟消失 家屬痛批不人道

真正讓家屬震驚的，是遺體運回昆士蘭後，進行第二次驗屍時發現心臟根本不在體內。拜倫的父母表示，他們完全沒被告知心臟被移除，痛批「這是不人道的做法，對家屬造成無法形容的打擊」。

他們更透露，遺體延遲近4週才送回澳洲，而在葬禮前兩天才被告知兒子的心臟留在峇里島，讓原本的喪親之痛更加難以承受。家屬還得自掏腰包支付額外700澳元（約新台幣1.5萬元），等待數月才把心臟運回澳洲，但早已錯過葬禮與下葬。

印尼法醫：刑事驗屍可依法移除器官

執行驗屍的印尼法醫古娜旺醫師（Nola Margaret Gunawan）解釋，因案件涉及刑事調查，必須進行法醫驗屍，依照印尼《刑事訴訟法》，不需要家屬同意即可取出器官檢驗。她研判拜倫死因可能是酒精與抗憂鬱藥「度洛西汀」（Duloxetine）共同作用，導致無法逃出泳池，但無法斷定是意外、自殺還是他殺。

不過，專家指出，即使刑事驗屍需檢驗器官，檢驗結束後也應該將心臟放回遺體。澳洲專家批評這種「整顆器官未歸還」的做法極不尋常，在澳洲更是被強烈反對。

案件持續調查 家屬懷疑另有內情

目前昆士蘭驗屍庭（Coroners Court of Queensland）已展開公開調查，澳洲聯邦警察（AFP）也著手追查拜倫在峇里島的死因。澳洲外交貿易部（DFAT）則證實，正向家屬提供領事協助。

拜倫的母親坦言，她不相信兒子是單純溺水，「我深信他是遭人設局、下藥、搶劫，最後釀成悲劇」。印尼法醫古娜旺也承認，從遺體上的傷勢來看，不能排除他殺的可能。

家屬目前正等待澳洲第二次驗屍的完整結果，希望能釐清真相，還原拜倫在峇里島的最後時刻。