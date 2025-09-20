曼谷飯店驚悚命案！25歲女和男友呼麻後「走到頂樓」　下秒慘死

▲死者從7樓露天泳池的陽台墜落。（圖／翻攝自KhaoSod）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一間飯店20日凌晨驚傳墜樓意外，一名25歲外籍女子從飯店頂樓泳池墜落至停車場，當場頭部重創、全身多處骨折，送醫不治。警方初步調查發現，死者生前與男友一同吸食大麻，並曾表達過想要輕生的念頭，因此初步判斷可能是自殺，不過仍將持續調查目擊者證詞、驗屍報告等，才會做出結論。

根據KhaoSod報導，曼谷素坤逸區一家7層樓飯店20日發生死亡事件，一名25歲外籍女子凌晨2時30分左右從7樓的露天泳池墜落，隨後被發現陳屍於飯店停車場。警方獲報後，立即派遣鑑識人員、朱拉隆功醫院法醫及志工前往現場。

死者遺體多處骨折，頭部嚴重損傷，傷勢慘重，當場死亡，目前已被送往朱拉隆功醫院進行解剖，以釐清確切死因。

根據警方調查，與死者同國籍的男友也在場，他們當時與另一名男性友人一起在房間內吸食大麻，女友突然表達「想死」的念頭，隨後逕行走向飯店7樓的露天泳池，並從泳池旁的陽台縱身跳下。

警方目前正進一步偵訊死者男友，並調閱飯店監視器畫面釐清案發經過。警方也將從各個角度調查此案，包括證人證詞、毒物檢驗報告及其他外在因素，尚未下最終結論。

由於事發地點位於曼谷知名夜生活及觀光區域，案件備受關注，相關單位已透過死者國家駐泰領事館通知家屬。雖然初步研判為自殺案件，但調查工作仍在進行中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995