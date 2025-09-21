　
地方 地方焦點

平均載客數不到1人！花蓮市區307線停駛　305線延伸服務

▲▼原提供花蓮市至慈濟大學交通服務的市區307線公車因營運效益不佳將停駛。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲原提供花蓮市至慈濟大學交通服務的市區307線公車因營運效益不佳將停駛。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市區客運307路線提供花蓮市至慈濟大學（建國校區）交通服務，經5年營運至今年9月27日屆期後將正式停止服務；業者評估載客情況與經營效益，決定不再續營，目前仍有太魯閣客運305線（花蓮轉運站－水源村）提供服務，並協調太魯閣客運增設市民小巴預約服務，延伸至慈濟大學介仁校區，維持公共運輸不中斷。

花蓮縣政府指出，307路線自開辦以來，平均每班次載客數不足1人，雖歷經多次調整路線與班次，仍未能提升使用率。業者因考量成本與效益不符，選擇不再提出續營申請。因應307停駛後的民行需求，縣府協調增設市民小巴預約服務為「行動遊花蓮」路線，民眾可以致電客服專線0800-827656或至「Hualien Yo真行」網站預約搭乘市民小巴。除預約路線之外，市民小巴還有「洽公直達線」5號線、「醫療照護線」6號線及「市區夜環線」7號線，以公運路網及主題需求的雙概念為民眾服務。

▲▼原提供花蓮市至慈濟大學交通服務的市區307線公車因營運效益不佳將停駛。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

縣府同時提醒，往智慧交通邁進，花蓮市民小巴不收現金，民眾只要持電子票證悠遊卡、VISA、Master、JCB、銀聯信用卡或以line pay、街口、悠遊付、pi拍錢包多元電子支付皆能輕易乘車，也可先行至「Hualien Yo真行」網站先行訂票支付，取得QR乘車碼即可上車。

花蓮縣政府呼籲民眾多加利用公共運輸，支持客運業者持續經營，讓大眾運輸服務能長久服務花蓮鄉親，共同打造低碳、安全、便捷的交通環境。

09/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

