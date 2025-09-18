高鐵票價只貴37元「搭台鐵是傻子？」　多數人逆風：我選火車

▲竹北高鐵站，離新竹市區有一段路。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友直呼，友人說新竹到台北高鐵票價290元，僅比台鐵自強號253元多37元，「搭台鐵的人是傻子？」該話題引發熱議，不少網友反駁，竹北高鐵站位置離新竹市區有段距離，轉乘與時間成本根本不划算，「我坐計程車去高鐵站要380元啊」、「台鐵離家裡距離才9分鐘，高鐵要半小時」。

一名網友在Threads表示，最近友人跟他說一個冷知識，就是從新竹搭去台北，其實高鐵跟台鐵票價只差30多元，還笑虧「搭台鐵的人都是傻子吧？」

不少網友逆風回應，「不是我不想搭高鐵，是新竹高鐵站太外圍了，不然我也想搭高鐵回台中，價差50元左右而已」、「高鐵在竹北，離新竹市真的很遠好嗎」、「台鐵離家裡距離才9分鐘，高鐵要半小時」、「板橋到新竹的太魯閣號只需40幾分鐘，有次中途想去新竹市辦事超方便，如果住新竹市可以考慮普悠瑪號」、「新竹高鐵在六家，過去又要30分鐘，住市區還是搭台鐵方便」、「我坐計程車去高鐵站要380元啊」。

事實上，新竹到台北的台鐵票價，區間車163元、自強號與普悠瑪號都是253元；高鐵則是290元，價差確實僅30多元。但多數網友仍認為「交通接駁」才是決定因素，「可是高鐵除了台北，基本上都不在市區」，「桃園高鐵站在青埔，光回家就多1小時」。

最後有網友幫忙總結，高鐵雖然快，但要看整體成本與需求，反觀台鐵的市區便利性，還是高鐵比不上的，「車站我走路就到了，高鐵還要請人載，附近根本找不到停車的地方，我選火車」。