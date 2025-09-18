　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵票價只貴37元「搭台鐵是傻子？」　多數人逆風：我選火車

▲竹北高鐵、新竹高鐵。（圖／記者陳凱力攝）

▲竹北高鐵站，離新竹市區有一段路。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友直呼，友人說新竹到台北高鐵票價290元，僅比台鐵自強號253元多37元，「搭台鐵的人是傻子？」該話題引發熱議，不少網友反駁，竹北高鐵站位置離新竹市區有段距離，轉乘與時間成本根本不划算，「我坐計程車去高鐵站要380元啊」、「台鐵離家裡距離才9分鐘，高鐵要半小時」。

一名網友在Threads表示，最近友人跟他說一個冷知識，就是從新竹搭去台北，其實高鐵跟台鐵票價只差30多元，還笑虧「搭台鐵的人都是傻子吧？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少網友逆風回應，「不是我不想搭高鐵，是新竹高鐵站太外圍了，不然我也想搭高鐵回台中，價差50元左右而已」、「高鐵在竹北，離新竹市真的很遠好嗎」、「台鐵離家裡距離才9分鐘，高鐵要半小時」、「板橋到新竹的太魯閣號只需40幾分鐘，有次中途想去新竹市辦事超方便，如果住新竹市可以考慮普悠瑪號」、「新竹高鐵在六家，過去又要30分鐘，住市區還是搭台鐵方便」、「我坐計程車去高鐵站要380元啊」。

事實上，新竹到台北的台鐵票價，區間車163元、自強號與普悠瑪號都是253元；高鐵則是290元，價差確實僅30多元。但多數網友仍認為「交通接駁」才是決定因素，「可是高鐵除了台北，基本上都不在市區」，「桃園高鐵站在青埔，光回家就多1小時」。

最後有網友幫忙總結，高鐵雖然快，但要看整體成本與需求，反觀台鐵的市區便利性，還是高鐵比不上的，「車站我走路就到了，高鐵還要請人載，附近根本找不到停車的地方，我選火車」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／人中、眉心、臉頰中槍！廖老大手搖飲被射BB彈　畫面曝光
快訊／靜安會又被抄！找酒店妹組「剝皮團」　痴情職軍被騙400
明天中部以北防大雨　準「樺加沙」海警最快周日發布
楊金龍曝放款集中度「原監管2年」　央行Q3理監事會9大問答一
快訊／國道1號「火燒車」狂竄黑煙　出口匝道封閉！車流塞爆
獨／怪手變點點震撼畫面曝！美濃大峽谷深挖7層樓...藏鏡人曝
兄弟五人互看讓飛球落地　平野羞愧：我教了什麼樣的棒球
50歲男做「陰莖增大術」亡！最後身影曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天中部以北防大雨　準「樺加沙」海警最快周日發布

「上車舞」為何大爆紅？　網點出2關鍵：看了很上癮

高鐵票價只貴37元「搭台鐵是傻子？」　多數人逆風：我選火車

神秘「北極圈明信片」寄抵竹北無人領！網接力幫推...結局超驚奇

來台玩5天！日旅客「曝美食1缺點」　大票台人炸鍋：日本才是吧

她遊日常看不懂「Google翻譯的菜單」！網激推「這款AI」神助攻

請3天特休！年輕同事「爽放9天」算敢嗎　一票喊正常：一堆這樣的

四星座年底前有「桃花劫」！可能遇恐怖情人　天秤無心變小三

台鐵車票改版加註「碳足跡」　官網、APP資訊年底前上線

9歲就做出記帳APP！男童再幫診所「架網站」　網喊：我很慚愧

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

明天中部以北防大雨　準「樺加沙」海警最快周日發布

「上車舞」為何大爆紅？　網點出2關鍵：看了很上癮

高鐵票價只貴37元「搭台鐵是傻子？」　多數人逆風：我選火車

神秘「北極圈明信片」寄抵竹北無人領！網接力幫推...結局超驚奇

來台玩5天！日旅客「曝美食1缺點」　大票台人炸鍋：日本才是吧

她遊日常看不懂「Google翻譯的菜單」！網激推「這款AI」神助攻

請3天特休！年輕同事「爽放9天」算敢嗎　一票喊正常：一堆這樣的

四星座年底前有「桃花劫」！可能遇恐怖情人　天秤無心變小三

台鐵車票改版加註「碳足跡」　官網、APP資訊年底前上線

9歲就做出記帳APP！男童再幫診所「架網站」　網喊：我很慚愧

114年度桃園市優質紅茶評鑑比賽　復興區景美山林茶園奪特等獎

近距離見Key還有機會！唱完台北巡演　隔天「超小型活動」曝光

高嘉瑜自爆出清「21張台積電」　被問賺多少錢笑了

iPhone 17明起全面開賣！電池續航測試出爐

獨／人中、眉心、臉頰中槍！廖老大手搖飲看板被射BB彈　畫面曝光

台鋼壞消息...魔鷹復健賽因雨取消　洪總不確定季末能否回歸

說好不提！鍾亦恩因2015明星無安打愛上桃猿　與陳世展王奕翔同披戰袍

台南仁德、將軍區長交接　黃素美陞任參議、許博森與張介軍接任

81歲「痛苦歌王」記者會還沒開始　「鄭進一當場翻臉」突離席！

新竹教育預算聚焦「刀口」！代理市長邱臣遠：投資學子、落實「好學」願景

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

生活熱門新聞

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

1天內將3颱共舞！天氣粉專：颱風搶名大賽正式開啟

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

徐巧芯快看！　公館離峰出現「公車接龍」

雙颱將現！準樺加沙估將衝擊3地區

旅日生病花數百萬　駐日代表處給建議

雙颱今將生成「最新路徑」曝　2地大雨特報

準「樺加沙」暴風圈下周恐觸陸　最快周日海陸警齊發

快訊／8縣市豪大雨特報　下到晚上

50嵐「她驚喝1新品」推爆！網吵翻：11點打去賣完了

超多人都收到「Email這封信別點」！差點荷包不保

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

快訊／準「米塔」雷雨開轟！　2縣市炸豪大雨

更多熱門

相關新聞

台鐵車票改版加註「碳足跡」　官網、APP資訊年底前上線

台鐵車票改版加註「碳足跡」　官網、APP資訊年底前上線

響應2050年淨零排放，台鐵完成「自強」、「莒光」、「區間／區間快」碳足跡盤查，並於17日起印製的車票揭露每趟旅次碳排放量，讓旅客了解行程的碳排放資訊。另預計10月於台鐵官方網站、12月於台鐵e訂通APP揭露碳足跡資訊。

台鐵招募機務人員「起薪逾4.2萬」　逐年晉升上看59K

台鐵招募機務人員「起薪逾4.2萬」　逐年晉升上看59K

即／國3嚴重車禍！拖吊車駕駛遭大貨車撞死

即／國3嚴重車禍！拖吊車駕駛遭大貨車撞死

高鐵3連假再加開8班車　9/19開放購票

高鐵3連假再加開8班車　9/19開放購票

埔里鎮移除巨大黑腹虎頭蜂窩　專家：低海拔市區罕見

埔里鎮移除巨大黑腹虎頭蜂窩　專家：低海拔市區罕見

關鍵字：

高鐵台鐵全票票價傻子市區竹北新竹轉乘

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面