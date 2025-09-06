　
國光客運8國道線9／8停駛「末班車有驚喜」　20路線推半價

▲▼國光客運。（圖／國光客運提供）

▲國光客運南部8條國道客運路線9/8停駛。（圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

繼8月底停駛6條公路客運路線後，國光客運8條南部國道路線9月8日也要停駛，國光客運也公布最後末班車時刻，並將舉辦懷念活動供旅客拍照打卡，並發送禮物。國光客運表示，9月8日起到25日期間，其他20條國道客運路線平日將推出教師、學生和軍警半價優惠。

國光客運1836台北－新營等8條國道客運路線自114年9月8日零時起將停止發班營運，後續由統聯客運接續行駛。國光客運則規劃安排停駛的8條南高屏國道客運路線，在最後一天末班車舉辦懷念活動。

國光客運表示，1836、1837、1838、1839、1862、1871、1872、1873共8條將停駛的南高屏國道客運路線，對很多的民眾都有深刻的回憶及濃厚的感情；雖然時代轉變，但這份情誼仍在，國光客運會在最後一天，也就是明天9月7日末班車的車頭路線顯示器，將特別標示紀念感謝詞，讓民眾可拍照留念。當日的末兩班車也會發送小禮物，感謝乘客長久以來對國光的支持，讓搭車的乘客能有圓滿的回憶。

▲▼國光客運。（圖／國光客運提供）

▲國光客運最後末班車時刻。（圖／國光客運提供）

國光客運指出，感謝這8條路線上的駕駛長及所有服務的同仁，在經營困難的當下能堅守到最後一刻，也提醒民眾能把握搭乘國光南高屏國道路線的最後機會，相關路線可於國光LINE官方聊天室訂票。

此外，國光客運也宣布，其他路線國光將繼續服務民眾，9月8日至25日期間將針對另外20條國道路線，每周一中午12時30分至周五12時29分，提供教師、學生及軍警半價優惠，盼民眾繼續支持國光客運。

日本山形新幹線列車再度撞熊　停駛1小時！

日本山形新幹線列車再度撞熊　停駛1小時！

日本山形新幹線今（4）日上午發生列車與熊隻相撞事件，所幸乘客與乘務員均無人受傷，但為進行安全檢查而一度停駛約1小時，造成部分列車延誤。

國光客運停駛屏東路線　統聯9/8起接手

國光客運停駛屏東路線　統聯9/8起接手

陳世凱下令全面盤點國道客運路線　不排除整併

陳世凱下令全面盤點國道客運路線　不排除整併

國光客運裁撤14路線「資遣95名駕駛」　還有6路線也評估停駛

國光客運裁撤14路線「資遣95名駕駛」　還有6路線也評估停駛

國光客運9/8停駛8國道路線　套票即起退票免手續費

國光客運9/8停駛8國道路線　套票即起退票免手續費

