直徑60公分！埔里鎮移除黑腹虎頭蜂窩　專家：低海拔市區罕見

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮綜合球場的戶外籃球場大樹上驚現直徑達60公分的黑腹虎頭峰窩，15日已由專業捕蜂業者順利摘除；捕蜂業者指出，該蜂種主要分布中、高海拔山區，今次卻在低海拔的市區現蹤，實屬不尋常，而全縣去年捕蜂件數1400件也創近年新高，今年估計將達約1200件，提醒民眾於虎頭蜂螫意外高峰期的秋季，戶外活動要特別當心。

▲埔里籃球場驚見黑腹虎頭蜂築巢。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

埔里鎮公所日前接獲民眾通報，在鎮立圖書館後方綜合球場露天籃球場旁大樹上有顆虎頭蜂窩，距離地面約18至20公尺，經會勘確認是黑腹虎頭蜂巢；由於黑腹虎頭蜂生性多疑、凶猛，頻傳傷人事件，周邊就是圖書館、綜合球場、藝文中心等重要文教、運動場所，鎮公所民政課先在球場四周拉起封鎖線並設置告示牌，禁止人員靠近與車輛停放。

在完成人、車淨空後，昨日下午4時30分展開蜂巢摘除作業，縣府農業處委外專業捕蜂人頂著高溫酷熱，搭上吊車吊籃升高靠近、先鋸除蜂巢周邊枝葉，受驚擾的蜂群也發起全面攻擊，所幸人員全身穿戴防護衣、頭盔、面罩，並持續網捕與噴灑藥劑後，大部分的虎頭蜂順利「落網」，人員再迅速鋸斷連在蜂巢的枝幹、放入大型網袋，成功摘除。

受縣府委託的清潔除蟲業者邱翔專表示，近幾年來平均1年捕蜂件數約1200至1300件，去年則創下1400件紀錄，今年為止則有800多件，估計全年約1200件，但不尋常之處在於黑腹虎頭蜂一般分布在中、高海拔山區，全縣山區鄉鎮雖有出沒，但這次卻出現在低海拔且緊鄰民眾生活圈，且蜂巢直徑逾60公分；至於虎頭蜂向來築巢高度較高，今年卻發現約有30件的距地面少於6公尺，更接近人員活動的高度、危險性更大，是天候或其他因素造成，還有待進一步了解。

另考量有失巢虎頭蜂徘徊不去、還會傷人，昨晚至今天上午綜合球場即暫時停用，以免夜間明亮燈光引來餘蜂聚集，鎮公所也公告戶外籃球場及旁邊停車場的人、車管制措施會持續至18日（週四）下午5時；捕蜂專家也提醒，每年4至10月為虎頭蜂活動高峰期，尤以入秋後攻擊性最高，對聲音、震動、香水味等都非常敏感的黑腹虎頭蜂，更是攻擊性最強的蜂種，並有群攻的特性，民眾只要被攻擊都會造成多處受傷，民眾在戶外活動時要特別注意避免招惹虎頭蜂的行為，確保安全。