10萬人悼念！柯克葬禮「維安層級堪比超級盃」　川普范斯將出席

▲大批民眾前往葬禮舉辦現場，悼念保守派評論員柯克。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國保守派評論員柯克（Charlie Kirk）的葬禮，預計當地時間21日在亞利桑那州格蘭代爾（Glendale）舉行，不僅正副總統川普及范斯等政府高層將會出席，相關單位甚至預估可能多達10萬人抵達現場悼念，因此祭出最高層級的維安措施。

這場葬禮對公眾開放，但參加者必須向柯克創辦組織「美國轉折點」（Turning Point USA）登記。

美國國土安全部將這次追悼活動列為「特殊活動安全評估」（SEAR）1級事件，也就是最高等的維安層級，相當於國家美式足球聯盟（NFL）年度冠軍賽超級盃（Super Bowl）維安層級。

聯邦調查局（FBI）、國土安全部、特勤局及菸酒槍械局（ATF）等多個聯邦機構聯合發布備忘錄警告，因為各級政府高官與政壇人士都會參與，加上國際媒體高度關注，「暴力極端分子和孤狼式攻擊者可能將此紀念儀式與相關活動，視為具吸引力的攻擊目標」。

他們指出，儘管未接獲資訊顯示存在可信陰謀，但確實收到未經證實的威脅，當局正密切監控「數項可信度未明的安全威脅」。孤狼式犯罪仍是最大風險，但也有關於國內極端分子與國外恐怖組織的擔憂。

特勤局鳳凰城辦事處負責人馬克（William Mack）表示，「我們的團隊已部署到鳳凰城和格蘭代爾，與州、地方及聯邦夥伴攜手合作，確保這場莊嚴儀式獲得所需要的全面保護。」警方透露，現場將有大批可見及隱藏部署的警力，包括空中監控、無人機及直升機等全方位戒備。

格蘭代爾警察局發言人聖蒂牙哥（Jose Santiago）表示，「如果超過10萬人參加，我們也不會感到意外」，該機構預計全美各地都會有民眾前來悼念，可能從當天凌晨2時就會開始出現排隊人潮。現場採取「先到先贏」制度，停車場將於當地時間上午7時開放，禁止搭帳棚過夜。