拒辦川普政敵案！　美檢察官不堪壓力請辭

▲美國維吉尼亞東區聯邦法院檢察官席柏特（Erik Siebert）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國維吉尼亞東區聯邦法院檢察官席柏特（Erik Siebert）20日宣布辭職，據ABC報導，他的下台源於拒絕對紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James）提起刑事訴訟，遭川普（Donald Trump）政府高層施壓。

報導指出，消息人士透露，川普早在19日就告知有意撤換席柏特，並在隔日於白宮橢圓形辦公室（Oval Office）明確表態要他「離開職位」。川普隨後更在社群平台發文強調，「他不是辭職，是我把他開除了！」

席柏特在內部電郵中則語帶感慨，感謝同仁們過去8個月的支持與犧牲，並讚揚團隊「每天都為正義奮鬥」。不過，他拒絕依指示起訴詹姆斯，最終承受不住壓力選擇辭職。

調查結果無罪證 川普堅稱「她有問題」

爭議起因於今年4月，美國聯邦住房金融局（Federal Housing Finance Agency）局長普爾特（Bill Pulte）向司法部提出刑事檢舉，指控詹姆斯在2023年於維吉尼亞州購屋時偽造資料。調查持續5個月，訪談15名證人後，調查人員並未找到她蓄意造假的明確證據。

即便如此，川普官員仍多次要求席柏特提出起訴。川普在面對媒體時直言，「在我看來，她肯定有問題，但我其實也不確定。」川普長期以來指控詹姆斯有政治動機，並形容她有偏見又腐敗。

詹姆斯的律師洛威爾（Abbe Lowell）則痛批，川普不斷開除不聽話的人，直到找到願意配合扭曲法律進行報復的人，直言這是對法治的赤裸攻擊。

外界憂川普「報復行動」升級

外界分析，席柏特拒起訴川普的政敵詹姆斯，導致被迫離職，這再度凸顯川普推動的「報復行動」正在升級。除詹姆斯之外，據報導目前還有聯邦參議員席夫（Adam Schiff）、聯準會理事庫克（Lisa Cook）等人也正成為調查目標。

詹姆斯去年曾成功對川普提起民事詐欺訴訟，最終紐約法官裁定川普與家族多年來誇大資產價值以獲得優惠貸款。雖然上訴法院撤銷了近5億美元的罰金，但仍認定川普確實涉及詐欺。川普在庭上則怒嗆詹姆斯是一場噩夢，並將案件定調為「赤裸裸的選舉干預」。