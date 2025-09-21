▲iPhone 17。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

iPhone 17系列日前正式開賣，不少果粉秒下訂排隊等新機。但就有網友表示，他在機場買iPhone 17，不但不用排隊、不必熬夜守候，還能享有免稅優惠。貼文曝光後掀起討論，「這也太棒了」、「懂了，太慢看到了，明年我會學起來的」、「到小琉球電信買也免稅，提供給沒出國的捧油參考。」

有網友在Threads貼出入手iPhone 17的照片，完全沒有想像中的大排長龍場面，更沒有通宵排隊的辛苦，「機場買iPhone 17不用排隊，不用熬夜，還免稅。」貼文引發討論，「那真的不錯欸，基本上通路拿93折不是原價賣還賣95折，很讚」、「原來還有這招」、「後悔官網買了。」

還有過來人分享，「到小琉球電信買也免稅，提供給沒出國的捧油參考。先說，我不確定是不是上市就有，但我的16P是在小琉球買的，免稅，一月的時候」、「我都公司年終抽獎跟同事買打8折收，然後再去換自己要的手機」、「有去搭飛機就能買了，不用出國，國內也可以。」

事實上，類似話題過去曾有網友討論，有果粉詢問「桃園機場入境後去免稅店買iPhone」，留言處有人提供三種方法，「1. 出境時買，入境提；2. 預購網買，出境時提貨（提貨時可說要改入境提）；3. 到內湖旗艦店買，出境提貨（也可提貨時說入境再提）。」該名網友也提醒，入境沒有3C店，也無法入境時走到出境去買，因為樓層不同而且也沒有 登機證，海關會直接擋人。