直擊／台灣大iPhone17首賣爆滿「搶看李珠珢」　粉絲喊：給我台灣大橘

▲台灣大哥大iPhone 17開賣，李珠珢登場 。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 17正式開賣，台灣大哥大除了祭出好康，更邀請到代言人李珠珢到現場互動，對此，台灣大頭香哥在昨日受訪時就表示，自己在17日下午來排隊，已經是第三年拿到頭香，同時更期待「要與李珠珢見面」。此外，台灣大今年同樣祭出豪華旅行組，鎖定F1賽車熱度，讓許多粉絲倒戈投奔台灣大首賣會，現場爆滿，堪稱三大電信最熱鬧。

▼台灣大哥大在李珠珢、豪華賽車團加持，今年首賣會人氣爆棚。（圖／記者李毓康攝）



今年台灣大「頭香」再度由去年得主黃先生拿下，今年他從17日晚上就先來場勘，帶著帳篷、椅子等在門市門口，還大讚「去年排隊禮抽到的mo幣拿來買露營用品，現在剛好派上用場」而他今年膝蓋包著繃帶，他表示因為自己前陣子車禍受傷、膝蓋十字韌帶斷裂，但即便如此還是要排隊來買iPhone，他表示，「這是跟自己的約定！」

而今年台灣大邀請到代言人李珠珢到現場與粉絲互動，指定資費方案更能抽「見面會資格」，成功吸引到買氣，讓不少在場排隊的果粉除了新機的誘惑外，也拜倒在李珠珢的魅力下，都想一堵AI女神的真面目。此外，由於今年推出的新色「宇宙橙」跟台灣大的配色橘色相同，不少果粉也指定「想要台哥大橘」。

此外，台灣大獨家推出總價值近300萬元的「2026 F1日本大獎賽尊榮朝聖之旅」，將抽出7組，1人中獎可2人同行，共14位果粉於明年三月底前飛往鈴鹿賽道，盡享每人總價值逾20萬元的6天5夜的F1極速之旅，其中更可體驗市值逾8萬元的F1官方中高階方案 Hero Package，獨享5大體驗，今天總經理林之晨也再度化身賽車手到現場寵愛果粉。