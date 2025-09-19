　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

直擊／台灣大iPhone17首賣爆滿「搶看李珠珢」　粉絲喊：給我台灣大橘

▲ 台灣大哥大iPhone 17開賣，李珠珢登場 。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣大哥大iPhone 17開賣，李珠珢登場 。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 17正式開賣，台灣大哥大除了祭出好康，更邀請到代言人李珠珢到現場互動，對此，台灣大頭香哥在昨日受訪時就表示，自己在17日下午來排隊，已經是第三年拿到頭香，同時更期待「要與李珠珢見面」。此外，台灣大今年同樣祭出豪華旅行組，鎖定F1賽車熱度，讓許多粉絲倒戈投奔台灣大首賣會，現場爆滿，堪稱三大電信最熱鬧。

▼台灣大哥大在李珠珢、豪華賽車團加持，今年首賣會人氣爆棚。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ iPhone 17於今(19)日起全面開賣，台灣大哥大台北文創門市前吸引眾多果粉排隊。（圖／記者李毓康攝）

今年台灣大「頭香」再度由去年得主黃先生拿下，今年他從17日晚上就先來場勘，帶著帳篷、椅子等在門市門口，還大讚「去年排隊禮抽到的mo幣拿來買露營用品，現在剛好派上用場」而他今年膝蓋包著繃帶，他表示因為自己前陣子車禍受傷、膝蓋十字韌帶斷裂，但即便如此還是要排隊來買iPhone，他表示，「這是跟自己的約定！」

而今年台灣大邀請到代言人李珠珢到現場與粉絲互動，指定資費方案更能抽「見面會資格」，成功吸引到買氣，讓不少在場排隊的果粉除了新機的誘惑外，也拜倒在李珠珢的魅力下，都想一堵AI女神的真面目。此外，由於今年推出的新色「宇宙橙」跟台灣大的配色橘色相同，不少果粉也指定「想要台哥大橘」。

此外，台灣大獨家推出總價值近300萬元的「2026 F1日本大獎賽尊榮朝聖之旅」，將抽出7組，1人中獎可2人同行，共14位果粉於明年三月底前飛往鈴鹿賽道，盡享每人總價值逾20萬元的6天5夜的F1極速之旅，其中更可體驗市值逾8萬元的F1官方中高階方案 Hero Package，獨享5大體驗，今天總經理林之晨也再度化身賽車手到現場寵愛果粉。

▲▼ 台灣大哥大iPhone 17開賣，台灣大總經理林之晨。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ iPhone 17於今(19)日起全面開賣。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／93歲婆婆遭裝箱成白骨！40歲媳婦認了：怕被家人責怪
樺加沙挑戰強颱！　動態預測曝
棄屍畫面曝！淡水媳婦「把婆婆裝箱」　拖粉色行李箱現身捷運站
快訊／國道重大車禍！自小客墜橋「乘客甩飛」　5人受傷搶救中
93歲嬤失蹤27天化成白骨！淡水金色海岸尋獲　媳婦拖行李箱遭
快訊／柯建銘保住總召！民進黨團幹部出爐
「星光幫」歌手被逮畫面曝！　當服務生隱匿身分
柯蕭哭了！落淚道別　大谷等隊友全到場
快訊／9:21國家警報響！模擬「琉球海溝8.5強震」　9點半

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

直擊／台灣大iPhone17首賣爆滿「搶看李珠珢」　粉絲喊：給我台灣大橘

iPhone 17現貨懶人包出爐　直營、電信、通路全整理

直擊／中華電信iPhone17頭香哥出爐！苦排9天、購買顏色型號曝光

iPhone 17今早全面開賣！　電商最夯機型、顏色大公開

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關閉4個新設定」

iPhone 17明起全面開賣！電池續航測試出爐

小米新旗艦機15T Series 26日台灣亮相　攜手劉俊謙分享演員故事

實測iPhone 17 Pro「演唱會拍照」有感升級　Tim哥：帶8顆鏡頭出門

直擊／被車撞斷腳也要排隊買iPhone17！台灣大頭香哥出爐

舊機到底該不該換？Joeman揭密Phone 17系列選購指南　

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【綠鬣蜥噴發】集體衝紅豆田吃到飽！一夜逮140隻屏東農民崩潰

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

金鍾國為何不買新衣？ 放閃：都要買給老婆～

直擊／台灣大iPhone17首賣爆滿「搶看李珠珢」　粉絲喊：給我台灣大橘

iPhone 17現貨懶人包出爐　直營、電信、通路全整理

直擊／中華電信iPhone17頭香哥出爐！苦排9天、購買顏色型號曝光

iPhone 17今早全面開賣！　電商最夯機型、顏色大公開

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關閉4個新設定」

iPhone 17明起全面開賣！電池續航測試出爐

小米新旗艦機15T Series 26日台灣亮相　攜手劉俊謙分享演員故事

實測iPhone 17 Pro「演唱會拍照」有感升級　Tim哥：帶8顆鏡頭出門

直擊／被車撞斷腳也要排隊買iPhone17！台灣大頭香哥出爐

舊機到底該不該換？Joeman揭密Phone 17系列選購指南　

紐約必逛奢華百貨TOP 3！巴黎春天百貨進駐華爾街 再住經典百年酒店

新光南西日本展　2大日本百年蕎麥麵、鰻魚飯免搭飛機吃得到

綠黨團幹部選舉「未票票入匭」　王世堅、林淑芬也獲選票

黑浮負責人自家三拍16人瘋搶　2899萬成交破上拍

克蕭最難忘2020、2024年奪冠　從一而終效力道奇18季「感謝球迷」

【廣編】雋益開發建設攜手樹林地主共推危老重建　共築宜居美好生活

新竹男凌晨3:04爬山「一堆老人也要爬」！網分析點頭：很合理

快訊／93歲婆婆遭裝箱成白骨！40歲媳婦「認了棄屍」：怕被家人責怪

陳文茜抗癌「7歲愛犬竟也罹癌」　得知牠剩下6個月壽命：沒有心理準備

《絲綢之歌》玩家「0受傷」擊敗所有Boss　高超技術引網驚太瘋狂

【綠鬣蜥噴發】集體衝紅豆田吃到飽！一夜逮140隻屏東農民崩潰

3C家電熱門新聞

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關掉3個設定」

中華電信iPhone17頭香哥出爐！

iPhone 17今早全面開賣！宇宙橙最夯

台灣大iPhone17首賣爆滿看李珠珢

iPhone 17現貨懶人包出爐！

iOS 26更新後盤點「13大實用功能」

Joeman：iPhone 17 Pro是最不像蘋果的蘋果

升iOS 26後iPhone耗電　蘋果解答

iPhone 17明起全面開賣！電池測試出爐

實測iPhone 17 Pro「演唱會拍照」有感升級

i14 Pro耗電快「想換i17 Pro」　內行給1建議

被車撞斷腳也要排隊買iPhone17

Spotify免費用戶3大功能開放

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

更多熱門

相關新聞

中華電信iPhone17頭香哥出爐！

中華電信iPhone17頭香哥出爐！

蘋果 iPhone 17 系列19日正式開賣，三大電信往年都會舉辦首賣會，邀請果粉同歡，在開賣第一瞬間就將夢寐以求的手機交到他們手上。今年中華電信打頭陣，在早上7點38分正式揭開活動序幕。而今年中華電信頭香由排了9天的許先生奪得，他也透露自己將購買iPhone 17 Pro 銀白色512G，今年覺得最特別的是導入「均熱板（VC）」設計，這次也是跟公司同事一起購機，整間公司大約搶了10幾隻手機。

Joeman揭密Phone 17系列選購指南　

Joeman揭密Phone 17系列選購指南　

Joeman：iPhone 17 Pro是最不像蘋果的蘋果

Joeman：iPhone 17 Pro是最不像蘋果的蘋果

升iOS 26後iPhone耗電　蘋果解答

升iOS 26後iPhone耗電　蘋果解答

蘋果iPhone 17全新保護殼登場

蘋果iPhone 17全新保護殼登場

關鍵字：

iPhone17

讀者迴響

熱門新聞

「星光幫」歌手淪通緝犯！　七條通酒吧落網

楓葉姐姐直播一半濾鏡消失！真面目曝光

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

對台政策大轉彎？　川普今夏暫停120億軍援

樺加沙「又強又大」恐達強烈颱風　專家：會有災情

台大碩士生街頭遭雙節棍爆頭　滿地血

道奇強投柯蕭　無預警宣布退休

空姐機上露蠻腰熱舞！乘客拿手機狂拍

北京女大生美到遭質疑化妝！兒時照片被挖出

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關掉3個設定」

遊覽車播謎片！阿嬤「看到震驚一幕」

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

更多

最夯影音

更多

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面