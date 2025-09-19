　
    • 　
>
預言iPhone 17是「新一代釘子戶神機」！他讚：優點幾乎集完了

▲▼好市多開賣iPhone 17，最多降價1715元。（圖／記者林育綾攝）

▲iPhone 17系列開賣。（圖／記者林育綾攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

蘋果最新一代 iPhone 17 系列上市後，不少人開始討論優缺點。有網友直言，這代幾乎把優點一次蒐集完，包括自拍畫素大勝 16 Pro、支援直持橫拍、散熱歷代最強、耗電表現上打 16 Pro，還有 120Hz 高刷螢幕、雙鏡頭設計更精簡、搭載 AR 抗反光塗層，「真的是十分完美的一代」，甚至直呼這台很可能會變成新一代「釘子戶神機」。

這名網友在PTT的iOS 板分享心得，表示 iPhone 17 優勢滿滿，不論是散熱、續航還是相機體驗都有感升級，「自拍畫素高（屌打16pro）、可直持橫拍、散熱歷代最強、耗電上打16 Pro、刷新率120Hz、雙鏡頭外觀精簡、AR抗反光塗層」。

他坦言，自己能想到的缺點只有「鋁金屬外框不耐撞」以及「新增的相機鍵雞肋」，甚至認為相比 17 Pro 醜不啦嘰的背面，標準版的外觀更順眼，「大家還想的到這代iPhone17有甚麼缺點嗎？」

貼文引起網友共鳴，許多人點頭認同，「下一隻釘子戶就是這支了」、「XR 換 17，可能感受不到缺點」、「真的最強標準版」、「除了 Air 這台可以直接釘個三年」、「拿 11、12 的沒理由不換，全面升級到頂」。也有人大讚，「十分完美的一代」、「今年蘋果意外猛堆料，是沒創新只好堆料嗎？」

不過也有持不同意見的網友吐槽，「USB 還在 2.0，這真的不行」、「RAM 只有 8G，以後跑 AI 很容易被清後台」、「沒有指紋辨識，綁支付就是麻煩」、「16 跟 17 長一樣，也是缺點」、「只有螢幕太小的缺點」、「這就是很主觀，因為他的缺點你用不到，所以覺得不是缺點；但對用得到的人就是一堆缺點。」

關鍵字：

iPhone17手機iPhonePTT

