3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone爆災情！一堆人「分期也要搶首發」他超不解　果粉給答案

▲蘋果iPhone 17開賣，大陸各直營門市出現現場購機人潮。（圖／CFP）

▲一票果粉搶購首波iPhone17。（圖／CFP）

網搜小組／劉維榛報導

iPhone 17正式開賣！一名男網友不解直呼，朋友都在討論要買iPhone17，但他認為第一波出貨可能有災情風險，而且價格一陣子後也會降價，晚一點再買CP值更高，因此好奇「搶首發的心態是什麼？」貼文引發熱議，有人認為「早買早享受，晚買享折扣」，也有人直呼「一個字：爽」。

一名男網友在Dcard表示，身邊不少朋友明明手機還能用，但一聽到iPhone 17要上市，就開始討論要換新機，但明明首發價格貴，還可能有災情，「但很多人還是願意，刷卡分期也要搶到手」，令原PO百思不得其解。

原PO認為，科技產品過一陣子價格一定會降價，那時候買不僅更划算，還能把省下的錢拿去添購配件。對此，原PO不禁好奇發問「搶首發的心態是什麼，不知道大家怎麼看這件事？」

底下網友熱議，「早買早享受，晚買享折扣！沒毛病」、「不管何時換，過陣子都會降價，照你這邏輯 一輩子都不用買了」、「沒差這點錢，當然是越快拿到越好囉」、「一個字：爽」、「不缺錢，不需要考慮CP值問題」、「30歲時開法拉利跟60歲才開法拉利，你覺得意義一樣嗎」、「還在首批有災情？」「撇除災情不敢保證，iPhone降價幅度真的不大，真的要換不會特別等」。

針對新機災情部分，3C電子專欄「CNN Underscored」記者凱西（Henry Casey）新機實測時發現，他在演唱會使用iPhone Air與iPhone 17 Pro Max拍攝時，大約每10張照片就會有1張出現異常，畫面部分變暗，或者出現不明黑色方塊及白色曲線，尤其是樂團後方的大型LED螢幕區域。

對此，蘋果發言人向CNN Underscored證實，這是「在極亮LED燈光直射鏡頭時可能發生的罕見情況」，但已經找到解決方案，將透過軟體更新修復問題，不過沒有透露具體時間。

09/21 全台詐欺最新數據

364 1 5343 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光
隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳
冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事
台中人氣早午餐熄燈！　結束11年開業時光
釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」
4死車禍！倖存少年是主揪　居酒屋餐敘成「今生最後一聚」

優點多！他預言iPhone 17是新一代釘子戶神機

優點多！他預言iPhone 17是新一代釘子戶神機

蘋果最新一代 iPhone 17 系列上市後，不少人開始討論優缺點。有網友直言，這代幾乎把優點一次蒐集完，包括自拍畫素大勝 16 Pro、支援直持橫拍、散熱歷代最強、耗電表現上打 16 Pro，還有 120Hz 高刷螢幕、雙鏡頭設計更精簡、搭載 AR 抗反光塗層，「真的是十分完美的一代」，甚至直呼這台很可能會變成新一代「釘子戶神機」。

iPhone 17開賣！陸黃牛動起來 曝關鍵議價資訊：橙色Pro Max很吃香

iPhone 17開賣！陸黃牛動起來 曝關鍵議價資訊：橙色Pro Max很吃香

iPhone 17今開售！各國排隊人潮曝

iPhone 17今開售！各國排隊人潮曝

台灣大iPhone17首賣爆滿看李珠珢

台灣大iPhone17首賣爆滿看李珠珢

中華電信iPhone17頭香哥出爐！

中華電信iPhone17頭香哥出爐！

