iPhone爆災情！一堆人「分期也要搶首發」他超不解　果粉給答案

▲一票果粉搶購首波iPhone17。（圖／CFP）

網搜小組／劉維榛報導

iPhone 17正式開賣！一名男網友不解直呼，朋友都在討論要買iPhone17，但他認為第一波出貨可能有災情風險，而且價格一陣子後也會降價，晚一點再買CP值更高，因此好奇「搶首發的心態是什麼？」貼文引發熱議，有人認為「早買早享受，晚買享折扣」，也有人直呼「一個字：爽」。

一名男網友在Dcard表示，身邊不少朋友明明手機還能用，但一聽到iPhone 17要上市，就開始討論要換新機，但明明首發價格貴，還可能有災情，「但很多人還是願意，刷卡分期也要搶到手」，令原PO百思不得其解。

原PO認為，科技產品過一陣子價格一定會降價，那時候買不僅更划算，還能把省下的錢拿去添購配件。對此，原PO不禁好奇發問「搶首發的心態是什麼，不知道大家怎麼看這件事？」

底下網友熱議，「早買早享受，晚買享折扣！沒毛病」、「不管何時換，過陣子都會降價，照你這邏輯 一輩子都不用買了」、「沒差這點錢，當然是越快拿到越好囉」、「一個字：爽」、「不缺錢，不需要考慮CP值問題」、「30歲時開法拉利跟60歲才開法拉利，你覺得意義一樣嗎」、「還在首批有災情？」「撇除災情不敢保證，iPhone降價幅度真的不大，真的要換不會特別等」。

針對新機災情部分，3C電子專欄「CNN Underscored」記者凱西（Henry Casey）新機實測時發現，他在演唱會使用iPhone Air與iPhone 17 Pro Max拍攝時，大約每10張照片就會有1張出現異常，畫面部分變暗，或者出現不明黑色方塊及白色曲線，尤其是樂團後方的大型LED螢幕區域。

對此，蘋果發言人向CNN Underscored證實，這是「在極亮LED燈光直射鏡頭時可能發生的罕見情況」，但已經找到解決方案，將透過軟體更新修復問題，不過沒有透露具體時間。