燦坤iPhone17開賣「頭香姐仙氣爆棚」　17年堅定不換間原因曝光

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果新機19日在全台104家燦坤Apple shop上午11時準時開賣，燦坤內湖旗艦店再度湧現排隊人潮，現場有逾30位排隊民眾從昨天傍晚就漏夜排隊，只為搶先拿到新機。而今年在燦坤「搶頭香」的于小姐是位氣質美女，從事影像相關工作的上班族，同時也是資深的果粉，只要蘋果出新品，她就會搶第一時間買到。

▼ 燦坤頭香由氣質美女奪得，這是她連續17年。（圖／燦坤提供）

于小姐透露，今年已是她第17年到燦坤內湖旗艦店購買iPhone新機，她表示，大部分都是她自己安排休假時間來買，如果遇到工作時間排不開，會請家人先幫忙，自己工作忙完後再來接班。她覺得到燦坤來排隊買很棒，只要早一點來排隊，就能第一時間買到自己想要的手機和顏色，這幾年她幾乎都是前三個來排隊的果粉，她也很開心今年能成為頭香。

于小姐表示，因住家就在內湖附近，會選擇到這裡排隊一來離家近、二來環境蠻舒適，因燦坤內湖旗艦店是室內，完全不用擔心下雨，也有椅子坐，算是蠻佛心和貼心的！而且這裡的服務人員都買到認識了。這次她也入手了最新的iPhone 17 Pro Max 256GB宇宙澄和iPhone 17 Pro Max 256GB銀色，宇宙澄是自用，銀色則是幫家人買的，一次可以買到兩支很開心。

作為長期的蘋果用戶，于小姐也說，其實拿到iPhone新機後，幾乎都是她自己做功課研究功能，所以蘋果手機的每個功能，她幾乎都很熟，還可以教家人，她也會在買到新機後，分享給家人使用或借給同事看新機。未來，她也會考慮報一下燦坤的教學小教室，可節省自己摸索的時間。

燦坤表示，今天在全台104家燦坤Apple shop開賣iPhone 17系列、iPhone Air新機與Apple Watch Series 11/SE 3/Ultra 3新品，每人每卡限購2台，昨晚各店就陸續回報，門市已出現排隊民眾，買氣算是相當踴躍。燦坤也提醒購機民眾，記得要加購燦坤獨家JustCare行動裝置險（市價3,450元~5,490元），無論是手滑摔壞、輾壓破碎，抑或是泡水故障，甚至是遭竊損失，皆能享有每年最高3次免費維修或付費置換的保障。

燦坤更以「門市實體守護」為經營核心，提供果粉一條龍的貼心服務，從購機的尊榮交機、資料備份轉移服務、燦坤獨家的JustCare行動保險裝置，以及配有Apple原廠認證iOS、Mac檢定的優質專員，能一對一提供精緻到位的服務，加上門市提供齊全的配件，還有每月定期於燦坤全台指定門市舉辦教學小教室活動或是講師進階課程，都能幫助果粉深入了解並發揮 Apple 產品的極致效能，同時延續 Apple 原廠的經典教育價活動，燦坤更獨享教育價與優惠價倂行折抵與獨家舊換新加碼享最高20%回饋折抵金額。