英HIV男「4年約炮400男」故意傳播愛滋！　警急尋318名受害者

記者王佩翊／編譯

英國倫敦一名42歲男子因為性侵與重傷害罪被判刑17年，然而警方指出，他透過交友軟體約炮400人，蓄意將愛滋病毒傳染給這些男炮友。目前已經有82名受害者接受詢問，其中部分男子愛滋病毒檢測呈陽性，但仍有318名受害者還無法確認身分與是否被感染，警方也呼籲曾經和他接觸的人士盡快出面。

根據《天空新聞網》報導，警方懷疑，因性侵與蓄意傳播愛滋病毒被定罪的42歲男子喬納森·卡爾（Jonathan Carl）可能早已將愛滋病毒傳染給數百名男性伴侶，成為當地最嚴重的性傳播疾病案例之一。

住在倫敦東部霍恩徹奇（Hornchurch）的卡爾6月因一項強姦罪成立及一項重傷害罪，被判刑17年。英國大都會警察廳調查發現，他在2019年至2023年間透過Grindr、Scruff等多個同志交友軟體，與高達400名男性發生性關係。

警方目前已接觸其中82名男性，部分人員HIV檢測呈陽性反應。然而，警方認為仍有多達318人尚未被找到，急需進行病毒檢測，並呼籲潛在受害者主動聯繫當局。

卡爾2024年1月被捕，起因是有2名男子分別舉報在2022年10月及2023年8月遭到他性侵。其中一名受害者在聲明中表示，「我感到無力，覺得自己什麼都做不了。這讓我覺得自己不重要，感覺不如人類。我之所以向警方舉報，主要是想阻止這種事情發生在其他人身上。」另一名受害者則是在被卡爾傳染HIV後，產生嚴重心理創傷。

經斯奈爾斯布魯克皇家法院審理，卡爾被判有罪。法院同時對他發出15年性犯罪預防令，規定他必須在有新的性伴侶的3天內通知警方，且若他未服藥，必須主動披露自己的愛滋病毒感染狀況。

警方表示，他們仍在努力調查，以揭露了卡爾犯罪的規模，並確保他被繩之以法，但對那些尚未被識別出來的被害人的健康狀況感到擔憂，他們懷疑受害者可能多達318名男性，並呼籲曾透過線上交友平台認識卡爾、造訪過他的住處的人士，務必接受愛滋病毒檢測，並通報警方。