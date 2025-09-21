才面試完「當天就被錄取」一定是屎缺？　人資曝內幕：蠻緊湊的

▲面試當天就收到錄取通知，會是屎缺嗎？（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

如果在面試當天就收到錄取通知，該不該馬上報到？近日就有一名女網友發文表示，自己遇到這樣的情況，難免感到猶豫，擔心這樣的工作是否為「屎缺」？貼文曝光後，引發討論，不少網友都分享自己的看法，其中也有人資透露可能原因。

這名女網友在Dcard上，以「面試當天馬上錄取該報到嗎」為標題發文，提到她之前去面試國貿業務助理，結果當天就直接收到錄取通知，讓她擔心這是否代表該職缺的工作內容或環境可能有問題，因此她想詢問大家，是否有相關經驗呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「當下錄取代表這個職缺目前是空的，如果又要你馬上報到，那應該就是100%屎缺。建議去查詢公司的評價，應該可以看出什麼端倪」、「不要去！當天錄取的，通常是屎缺」、「這種情況大概有問題，但你很缺錢的話可以去看看，其他面試邀請先不要推，有其他更好的就離職」。

也有網友則分享，「我是人資，其實很快錄取也不一定爛，只不過要離職的人離職日快到了，希望趕快找到人交接而已。現在離職預告期最多就一個月而已，一個月內要找人、面試、評估、發錄取通知、真的等到人來報到，一個月時間真的蠻緊湊的」。