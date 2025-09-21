　
薪水33K「工時彈性+1天遠距」該繼續做？網見1條件：你值得更好的

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲這份工作還要繼續做嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

領33K的薪水，還要加班，這樣的工作該繼續做嗎？一名女網友表示，自己碩班畢業後進入文化產業，領月薪3萬3000元，雖然工作內容是喜歡的，但因為她要負擔房租，加上常要加班、有額外業務，因此她就想知道，自己是否該繼續做這份工作？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「3萬3的工作該繼續做嗎」為標題發文，提到她碩班畢業後，進入文化產業，同事間相處融洽，且能週休二日並享有每週一天遠距工作，另外，平日工時相對彈性，偶爾能提早下班。至於薪水則是33K，但沒有年終獎金。

原PO接著說，雖然偶爾能提早下班，但每週也要加班1至2次，且還沒有加班費。除此之外，國定假日也必須出勤，有時休假日還要自主加班，並處理一些額外的工作。

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

原PO透露，她目前在台北租屋，雖然喜歡現在的工作，但每當要加班，或有額外業務時，內心難免感到不平衡。她也忍不住懷疑，是不是自己要求太多？她還能繼續這樣下去嗎？

貼文曝光後，大票網友都表示，「碩畢33K，你值得更好的」、「碩畢又台北，最少也要4萬以上才勉強合理。職場環境友善固然是好事，但確實其他點來看就是被壓榨」、「碩畢33K確實有點少」、「33K真的太少了！還沒有加班費，而且碩班畢業耶！這薪水怎麼在台北過活啊」。也有網友說，「你有沒有更好的選擇是關鍵」、「文化產業（圈起來），作為在差不多環境下工作的我懂，不平衡的產業結構，文化產業薪水真的都用愛發電」。

相關新聞

花75分鐘洗澡被嫌久！網揪出關鍵

花75分鐘洗澡被嫌久！網揪出關鍵

平時洗澡會花多久的時間呢？近日有網友發文透露，她因為是油性髮質，所以每天都要洗頭，只是，因為她洗澡、洗臉、上廁所等，加起來一共要花75分鐘，所以男友就總嫌她洗澡很久，而她也想知道，大家會花多少時間洗澡呢？貼文曝光後，引起討論。

現職領50K卻沒發展性　網見1關鍵：會後悔

現職領50K卻沒發展性　網見1關鍵：會後悔

「星光幫」選手還記得誰？網給答案爆共鳴

「星光幫」選手還記得誰？網給答案爆共鳴

提早1hr到公司上廁所卻被罵！網揪1關鍵不挺

提早1hr到公司上廁所卻被罵！網揪1關鍵不挺

「年輕人都去哪工作？」　網吐實話：挺正常

「年輕人都去哪工作？」　網吐實話：挺正常

關鍵字：

碩班薪水Dcard

