薪水33K「工時彈性+1天遠距」該繼續做？網見1條件：你值得更好的

領33K的薪水，還要加班，這樣的工作該繼續做嗎？一名女網友表示，自己碩班畢業後進入文化產業，領月薪3萬3000元，雖然工作內容是喜歡的，但因為她要負擔房租，加上常要加班、有額外業務，因此她就想知道，自己是否該繼續做這份工作？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「3萬3的工作該繼續做嗎」為標題發文，提到她碩班畢業後，進入文化產業，同事間相處融洽，且能週休二日並享有每週一天遠距工作，另外，平日工時相對彈性，偶爾能提早下班。至於薪水則是33K，但沒有年終獎金。

原PO接著說，雖然偶爾能提早下班，但每週也要加班1至2次，且還沒有加班費。除此之外，國定假日也必須出勤，有時休假日還要自主加班，並處理一些額外的工作。

原PO透露，她目前在台北租屋，雖然喜歡現在的工作，但每當要加班，或有額外業務時，內心難免感到不平衡。她也忍不住懷疑，是不是自己要求太多？她還能繼續這樣下去嗎？

貼文曝光後，大票網友都表示，「碩畢33K，你值得更好的」、「碩畢又台北，最少也要4萬以上才勉強合理。職場環境友善固然是好事，但確實其他點來看就是被壓榨」、「碩畢33K確實有點少」、「33K真的太少了！還沒有加班費，而且碩班畢業耶！這薪水怎麼在台北過活啊」。也有網友說，「你有沒有更好的選擇是關鍵」、「文化產業（圈起來），作為在差不多環境下工作的我懂，不平衡的產業結構，文化產業薪水真的都用愛發電」。