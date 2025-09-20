日月潭花火音樂嘉年華伊達邵碼頭登場　放破紀錄16吋水中爆破煙火

▲2025日月潭花火音樂嘉年華今晚於伊達邵碼頭開演。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2025日月潭花火音樂嘉年華」今晚在伊達邵碼頭廣場揭幕，首場大型花火音樂會「九天威震響明潭」吸引1萬9000多名遊客齊聚潭畔，共同享受視覺與聽覺的雙重饗宴：包括開場20秒絢爛煙火壓軸登場的340秒煙火秀，更施放破紀錄的直徑達16吋水中爆破煙火，將日月潭點綴得流光溢彩，贏得全場讚嘆。

本次音樂會開場由九天民俗技藝團，以震撼人心的鼓聲，帶領伊達邵國小以「登鸛雀樓」揭開序幕，九天隨後更攜手董事長樂團帶來跨界合作，融合磅礡鼓藝與台式熱血搖滾，接連演出〈對我打〉、〈九天玄女〉、〈戰鼓人生〉及〈眾神護台灣〉等11首代表曲目，並邀請全場觀眾跟著吶喊揮舞，現場也安排互動遊戲、滾福氣壽桃及好運金元寶；日管處長柯建興、台電大觀發電廠副廠長鄧文貴、九天民俗技藝團團長許振榮、伊達邵國小校長蔡鳳琴、日月潭觀光圈聯盟多位理事長等人都到場共同聆賞。

日管處指出，日月潭花火音樂嘉年華一向以「水中爆破煙火」聞名，今年所施放的水中爆破煙火直徑更達16吋，也是台灣首次於公開活動中施放如此規模的水中爆破；當火花瞬間自湖面迸發，水霧與火光交織，形成難以言喻的震撼景象，並結合鼓藝與民俗元素，營造出磅礡大器的氛圍、展現臺灣獨有的文化能量。

柯建興表示，「2025日月潭花火音樂嘉年華」自9月至11月共規劃帶狀性的6個系列活動，包括10月17日的日月潭婚禮、10月26日日月潭環湖馬拉松、11月1日在水社中興停車場舉辦的台灣大哥大日月潭花火音樂會《心語碼Beat Talk》、11月1至2日日月潭紅茶文化季，11月15日在向山遊客中心舉辦的NTSO臺灣管樂團花火音樂會，以及10月18日由民間主辦的「2025L’Étape環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」，活動期間還推出「燦爛日月‧與你共行」明信片集章活動及日月潭周邊店家優惠。

更多精彩活動訊息可上日管處臉書粉絲專頁，或至2025日月潭花火音樂嘉年華活動官網查詢，相關網站如下：

https://www.facebook.com/sunmoonlaketw/?locale=zh_TW

https://www.sunmoonlake.gov.tw/Activities/musicfestival/Index.aspx?l=1