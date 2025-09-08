　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

友善動物嘉年華會日月潭畔登場　餐飲業者推動保公益點心義賣

▲「向山‧向善友善動物嘉年華會」於日月潭畔熱鬧登場。（圖／茶茶王國提供，下同）

▲「向山‧向善友善動物嘉年華會」於日月潭畔熱鬧登場。（圖／茶茶王國提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

以「友善動物 × 永續生活」為核心理念的「向山 向善友善動物嘉年華」，在6、7日於日月潭向山服務中心登場，首日活動結合「永續市集」與「親子闖關」兩大主軸，吸引數千名國內外遊客參與；主辦單位之一的餐飲業者「茶茶王國」更推出的「宇治日月酥」禮盒，每盒銷售額捐出5%予友善動物福利協會，以實際行動力挺動保。

本次活動由諾亞國際發展股份有限公司(茶茶王國)、台灣動物社會研究會、農業部、日月潭國家風景區管理處及台灣健康與社會學會共同主辦，除營造兼具教育與休閒的假日盛會，現場集合雲林許慶良牧場、屏東高大牧場、台中育誠蛋品、彰化御品園、南投妮娜巧克力與松霖茶葉、嘉義阿久師等知名品牌，帶來兼具動物福利與永續價值的特色產品，深受遊客青睞。

▲「向山‧向善友善動物嘉年華會」於日月潭畔熱鬧登場。（圖／茶茶王國提供）

主辦單位指出，其中由台灣動物社會研究會與台灣健康與社會學會共同規劃的 「親子闖關活動」吸引親子民眾踴躍報名參與，限量的 「動物福利霜淇淋」兌換券更在短時間內被兌換一空，氣氛熱烈；另來自日本京都宇治的官方吉祥物 「Matcha Prince 茶茶」及家樂福文教基金會吉祥物「快樂雞飛飛」雙吉祥物，帶來活力十足的唱跳表演，也與現場遊客親切互動，點燃嘉年華的熱烈氣氛；下午登場的 「親子抹茶茶道體驗」 亦吸引眾多家庭踴躍參與，透過實作感受茶道美學、體驗台日茶文化交流。

▲「向山‧向善友善動物嘉年華會」於日月潭畔熱鬧登場。（圖／茶茶王國提供）

「茶茶王國」業者表示，「宇治日月酥」禮盒以京都宇治嚴選抹茶白豆酥、動物福利鹹蛋黃搭配手工酥皮製作而成，並以消費結合公益，活動首日即創下亮眼銷售佳績，希望與其他單位共同推廣動物福利與永續生活，為環境與社會盡一份心力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日圓急貶！　創本月新低
出門辦保！　陳佩琪：先生需要安全平靜的環境面對官司
快訊／柯文哲點頭了！　同意由陳佩琪辦理交保程序
剛辦完18年大普度！牌樓遭撞毀...驚險瞬間曝
大蟑螂攻陷東日本！　關鍵原因好意外
陳美鳳同框胡瓜、林志穎！　參加歐漢聲女兒生日趴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

友善動物嘉年華會日月潭畔登場　餐飲業者推動保公益點心義賣

嘉義85歲粉圓冰阿嬤獨養2中風兒　笑拒捐款：給更苦的人，毋通貪心

高雄路人中元前驚見「誦經車」　法師站一排繞街！

新北板橋崑崙公園9／9現場徵才　22家廠商550職缺等你來

國際清潔空氣日！新北推「百萬人種百萬樹」　共創健康綠植城市

快訊／豪雨灌爆大台中！西屯圖書館竟變「水濂洞」　市府回應了

包種茶入餡！新北「凝翠金磚」鳳梨酥　獲日百貨青睞上架

快訊／恐怖泥流沖家門！台中暴雨「牆倒路淹」　居民：擋不住了

鹿耳門媽大愛濟世　台南正統鹿耳門聖母廟中元普渡捐2500供品禮盒

快訊／台中大豪雨路樹倒塌！釀1騎士受傷1轎車被壓

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

【牛牛側躺睡太爽】媽喊2次才醒：以為你死掉了QQ

友善動物嘉年華會日月潭畔登場　餐飲業者推動保公益點心義賣

嘉義85歲粉圓冰阿嬤獨養2中風兒　笑拒捐款：給更苦的人，毋通貪心

高雄路人中元前驚見「誦經車」　法師站一排繞街！

新北板橋崑崙公園9／9現場徵才　22家廠商550職缺等你來

國際清潔空氣日！新北推「百萬人種百萬樹」　共創健康綠植城市

快訊／豪雨灌爆大台中！西屯圖書館竟變「水濂洞」　市府回應了

包種茶入餡！新北「凝翠金磚」鳳梨酥　獲日百貨青睞上架

快訊／恐怖泥流沖家門！台中暴雨「牆倒路淹」　居民：擋不住了

鹿耳門媽大愛濟世　台南正統鹿耳門聖母廟中元普渡捐2500供品禮盒

快訊／台中大豪雨路樹倒塌！釀1騎士受傷1轎車被壓

羅里賽季第53轟領軍　水手18比2海扁勇士締造賽季新高

石破茂執政不到1年下台！「菅義偉勸退」成關鍵　親揭最大心結

2月大男嬰「遭猴擄走」淹死！　印度爸媽目睹浮屍崩潰

韓國對陸團客試行免簽　最長停留15天

川普發「最後通牒」要求釋放人質！　哈瑪斯：已準備好談判

林昱珉5局僅失1分摘本季第4勝　9月兩場先發防禦率1.80

TISA「大而美」　17檔老字號基金出列

嘉義火雞肉飯全時段攻略！盤點5間在地排隊店　早餐到宵夜全都有

血月伴魔都！　陸各地攝影愛好者開啟「紅月大比」

日圓急貶、日股飆漲！石破茂辭職效應　日本長天期公債風險升

【現場響起歡呼】基隆中元祭封路！民眾雨中大秀舞技

地方熱門新聞

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

雨炸台中！必比登餐廳變「流水席」

9寶爸腦死留妻小10人　縣府出手了

85歲粉圓冰嬤養2中風兒　拒捐款：給更苦的人

高雄中元前驚見誦經車　法師站一排繞街

林奕含父親、名醫林炳煌宣布退休

快訊／雨灌台中！圖書館變「水濂洞」

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

快訊／台中路樹倒塌！1騎士1轎車被壓

台南麻豆消防廳舍新打卡點！義消、婦宣合力捐宣導品助防災

板橋崑崙公園9／9現場徵才　22家廠商550職缺等你來

「幽靈惡臭」肆虐竹北　擬祭檢舉獎金

鹿耳門媽大愛濟世台南正統鹿耳門聖母廟中元普渡捐2500供品禮盒

友善動物嘉年華會日月潭畔登場

更多熱門

相關新聞

中國信託金控捐款1700萬助台南風災重建

中國信託金控捐款1700萬助台南風災重建

為協助台南市近日受丹娜絲風災影響地區加速復原，中國信託金融控股公司於今(4)日捐贈新台幣1,700萬元予台南市政府，由市長黃偉哲代表市府受贈，並頒發感謝狀予總經理高麗雪，感謝該公司慷慨捐輸。

曹興誠沒捐清大敗訴　翁曉玲：法院還我公道

曹興誠沒捐清大敗訴　翁曉玲：法院還我公道

曹興誠控翁曉玲毀謗求償4000萬　北院判免賠

曹興誠控翁曉玲毀謗求償4000萬　北院判免賠

TITE秋季展日月潭館推參觀回饋吸人潮

TITE秋季展日月潭館推參觀回饋吸人潮

暖！台鋼捐10萬助台東體中復原練習場

暖！台鋼捐10萬助台東體中復原練習場

關鍵字：

向山‧向善友善動物嘉年華會日月潭茶茶王國捐款

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

雪碧驚爆遭性侵

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

半年甩24公斤！醫曝訣竅：不用戒碳水

UNIQLO隱藏福利曝！這1物竟能免費帶走

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

午後大雷雨！　塔巴颱風最新路徑曝

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

快訊／龔美富證實請辭三立副總！

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面