友善動物嘉年華會日月潭畔登場　餐飲業者推動保公益點心義賣

▲「向山‧向善友善動物嘉年華會」於日月潭畔熱鬧登場。（圖／茶茶王國提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

以「友善動物 × 永續生活」為核心理念的「向山 向善友善動物嘉年華」，在6、7日於日月潭向山服務中心登場，首日活動結合「永續市集」與「親子闖關」兩大主軸，吸引數千名國內外遊客參與；主辦單位之一的餐飲業者「茶茶王國」更推出的「宇治日月酥」禮盒，每盒銷售額捐出5%予友善動物福利協會，以實際行動力挺動保。

本次活動由諾亞國際發展股份有限公司(茶茶王國)、台灣動物社會研究會、農業部、日月潭國家風景區管理處及台灣健康與社會學會共同主辦，除營造兼具教育與休閒的假日盛會，現場集合雲林許慶良牧場、屏東高大牧場、台中育誠蛋品、彰化御品園、南投妮娜巧克力與松霖茶葉、嘉義阿久師等知名品牌，帶來兼具動物福利與永續價值的特色產品，深受遊客青睞。

主辦單位指出，其中由台灣動物社會研究會與台灣健康與社會學會共同規劃的 「親子闖關活動」吸引親子民眾踴躍報名參與，限量的 「動物福利霜淇淋」兌換券更在短時間內被兌換一空，氣氛熱烈；另來自日本京都宇治的官方吉祥物 「Matcha Prince 茶茶」及家樂福文教基金會吉祥物「快樂雞飛飛」雙吉祥物，帶來活力十足的唱跳表演，也與現場遊客親切互動，點燃嘉年華的熱烈氣氛；下午登場的 「親子抹茶茶道體驗」 亦吸引眾多家庭踴躍參與，透過實作感受茶道美學、體驗台日茶文化交流。

「茶茶王國」業者表示，「宇治日月酥」禮盒以京都宇治嚴選抹茶白豆酥、動物福利鹹蛋黃搭配手工酥皮製作而成，並以消費結合公益，活動首日即創下亮眼銷售佳績，希望與其他單位共同推廣動物福利與永續生活，為環境與社會盡一份心力。