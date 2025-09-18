日月潭萬人泳渡9／28登場　埔里飯店業者邀體適能教練帶選手暖身

▲體適能教練詹彥鋒首創有氧「泳士之夜」，助攻選手橫渡日月潭。（圖／埔里鎮寶大飯店提供）

記者高堂堯／南投報導

日月潭國際萬人泳渡盛會將於9月28日登場，由埔里鎮寶大飯店發起的「埔里奇幻旅程學校」在活動前夕再推創新課程，邀請經歷豐富的體適能教練詹彥鋒指導參加萬人泳渡的選手，藉著有氧舒緩身心，更有效迎接高強度運動，為泳士們隔日的賽事助攻。

有20年橫渡日月潭經驗的詹彥鋒指出，近年有年輕選手為節省開支，選擇比賽前從外縣市熬夜開車夜衝現場，但其實很不健康，不如就近在埔里鎮住宿，搭配1個鐘頭有氧，可以讓身體逐漸適應運動狀態，提升提升心率和血液循環、增加肌肉氧氣供應，得以面對高強度賽事能力，提升運動表現也預防運動傷害方面；除了心肺準備，再加入活動關節動作及動態伸展，如髖關節和踝關節，也能增加關節活動範圍。

▲日月潭國際萬人泳渡盛況。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

詹彥鋒說，自己參加過無數次馬拉松、鐵人三項，這些賽事都有「選手之夜」，但自己2005年參與橫渡日月潭以來卻沒有看過類似安排，才會發想舉辦「2025日月潭泳士之夜」，包含三項流程，第一：首創5分鐘回房梳洗系統，在飯店結束有氧課程後可立即回到房間沖澡梳洗，解決傳統健身房排隊盥洗的不便；第二：活動地點位在飯店17樓，擁有180度居高臨下的埔里夜景；第三：比賽後可以就近欣賞虎頭山飛行傘、遊覽埔里名勝、品茗日月潭紅茶、品嚐埔里蔬食及農特產，結合運動與觀光。

「埔里奇幻旅程學校」發起人張家銘強調，「泳士之夜」不僅為迎接日月潭泳渡盛事，也為往後的創意旅行課程鋪路，讓飯店變身瑜珈有氧教室和體育愛好者的熱身場域，甚至可成為觀賞大型運動賽事的聚會所，讓更多人享受健康運動的樂趣；活動時間為9月26、27日晚間20:00-21:00，在埔里鎮寶大飯店17樓國際會議廳進行，報名入場者還可獲得專屬的螢光手環，一邊看著夜景、一邊享受泳渡前的有氧party。