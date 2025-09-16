視障泳士真實故事改編　《突破：三千米的泳氣》劇組喜會南投影迷

▲國片《突破：三千米的泳氣》14日於南投戲院辦理特映會。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭國際萬人泳渡盛會將於9月28日登場，而即將上映的國片《突破：三千米的泳氣》更將視障泳士挑戰萬人泳渡、勇敢突破自我完成夢想的真實故事搬上大螢幕，14日搶先於南投戲院舉辦特映會；女角之一的米可白隨劇組出席，分享原本不會游泳的自己，鼓起勇氣接受泳訓、實地拍攝挑戰，最後終能完成泳渡3000米的鏡頭，在真實人生突破自己。

當天特映會由縣府在南投戲院包場，南投縣長許淑華偕男女主角范逸臣、李紫嫣及演員米可白、李㼈和導演安景鴻等劇組人員，一起參加映前見面會；縣府新聞及行政處長蔡明志、教育處長王淑玲及社勞局多位同仁也到現場，協助獲邀觀片的全縣社福機構及特教師生和家屬報到進場，也讓滿場觀眾一圓近距離親眼看到大明星的美夢。

「如果都知道，再往前一步，可以做到突破的話，那你爲什麼不去做呢？」今年也將參加萬人泳渡的安景鴻有感而發的說，這部片是真人真事，李紫嫣飾演的女主角就是日月潭在地人，每年看到好多人參加泳渡，卻直到自己視力因病驟減，才警覺再不參加日月潭萬人泳渡，就不能親眼看見日月潭的美；李紫嫣表示為把戲拍好，在日月潭實景拍攝時足足長泳2000公尺。

而范逸臣飾演的男主角在人生挫敗低潮之際，因參加泳渡，在幫助自己之前先幫助了別人，也找到自我救贖；而不會游泳的米可白竟是主動爭取演出，表示自己第一次被「丟」進日月潭就哭了，最後從游10米到真正挑戰3000公尺泳渡時，米可白進步到可自己游25公尺，並在教練前後護持下，完成泳渡日月潭的壯觀鏡頭，他們和李㼈也呼籲觀眾一定不能錯過這部好電影。

縣府指出，《突破》一片是縣府113年至114年協拍案件，在新聞及行政處、教育處及協調埔里鎮四季早泳會，從去年日月潭國際萬人泳渡到今年上半年才完成拍攝，並於8月桃園電影節獲選「開幕片」肯定，也是首部以日月潭萬人泳渡為題材及場景拍攝的電影；許淑華說，本片可說是難得一見的勵志電影，因此特別邀請社福機構及特教師生和家屬一起來參加特映會、搶先欣賞，更希望眾人一定要把這部真實呈現日月潭萬人泳渡盛況的感人故事和勇氣傳達出去，吸引更多人從10月3日首映起進到電影院觀賞。